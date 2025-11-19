Otra forma de viajar: cómo llegar a Mar del Plata en auto y evitar el caos de tránsito de la Ruta 2

Generalmente, la mayoría de los turistas que quieren ir a la Costa eligen la autovía 2, pero hay otras formas de llegar y evitar el caos de tránsito.

Cómo evitar el caos de tránsito de la Ruta 2. Foto: NA.

Otro fin de semana largo se aproxima para los argentinos, que será entre el viernes 21 y el lunes 24 de noviembre próximo, aunque el viernes es considerado como día no laborable.

Ante esto, muchas personas aprovechan para hacer una escapada y tomarse tiempo libre y la Costa Atlántica es uno de los espacios predilectos para disfrutar al aire libre, sobre todo Mar del Plata.

El problema surge, a veces, en lo que respecta a la odisea de viajar. Es que, al ser tantas las personas que eligen el mismo destino, el caos de tránsito se vuelve inevitable, por lo que termina conviniendo elegir otras formas para llegar a destino.

La Ruta 2 puede llegar a ser un verdadero caos de tránsito en fines de semana largo. Foto: NA.

Cómo llegar a Mar del Plata sin usar la Ruta 2

La Autovía 2 es la más directa con 415 kilómetros, convirtiéndola fácilmente en la más elegida. Pero algunos no saben que hay otros atajos, que pueden tener menor cantidad de autos circulando.

Una opción para evitar el caos de tránsito y ahorrarse algunos pesos de peajes para quienes se dirigen a Mar del Plata es la Ruta 36 hasta su empalme con la 11, con un recorrido de 486 kilómetros.

Es verdad que se incrementan casi 70 kilómetros de recorrido, pero lo cierto es que se puede terminar ahorrando tiempo y estrés en el viaje debido a que este camino está mucho menos transitado.

Otro camino más solitario y económico es tomar la Ruta 29 y luego la 226, con una extensión de 477 kilómetros.

¿Cómo llegar a la Costa Atlántica sin usar la Ruta 2?

Al igual que ocurre con quienes viajan hacia Mar del Plata, la combinación de Ruta 2 hasta Dolores y luego las rutas 63 y 11 es el camino más directo para acceder a las localidades de la Costa Atlántica. En el caso de Pinamar y Villa Gesell, se suma además el tramo por la Ruta 56.

Sin embargo, existe una alternativa para evitar el tránsito intenso y reducir gastos en peajes: tomar la Ruta 36, que desemboca directamente en la Ruta 11, permitiendo llegar a San Bernardo y otras localidades balnearias sin pasar por la Ruta 2.

Alternativas para llegar a la Costa Atlántica. Foto: almarena.com.ar

Otra opción posible es utilizar la Ruta 3, luego la Ruta 41, para enlazar con la Ruta 63 y finalmente continuar por la Ruta 11 rumbo a la Costa.

En sentido inverso, quienes se encuentren en Pinamar o Villa Gesell y quieran evitar la Ruta 11 pueden tomar la Ruta 74 hacia Ayacucho, donde podrán conectar nuevamente con la Ruta 29. De todos modos, esta alternativa implica un recorrido aproximadamente 115 kilómetros más largo.