Qué pasa con los bancos este fin de semana largo: ¿abren el viernes 21 y el lunes 24 de noviembre?

El finde XL por el Día de la Soberanía Nacional genera dudas sobre qué comercios estarán abiertos y cuáles cierran sus puertas. Las respuestas, en la nota.

Cierran los bancos. Foto: NA

Noviembre tiene entre sus filas el fin de semana largo por el Día de la Soberanía Nacional, que incluye al viernes 21 y al lunes 24 de noviembre, aunque el primero se trata de un día no laborable con fines turísticos, mientras que el segundo es considerado como feriado nacional.

Pese a que le corresponde a los empleadores decidir si el 21/11 se trabaja o no, sí habrá asuetos para tres grupos de trabajadores: administración pública, escolares y bancarios.

Calendario de feriados. Foto: argentina.gob.ar

¿Qué va a pasar con los bancos el viernes 21 de noviembre?

Si bien el Banco Central de la República Argentina (BCRA) incorporó la fecha como “día no laborable con fines turísticos” dentro del calendario bancario 2025 (Comunicaciones C99321 y C100942), no habrá operaciones bancarias este viernes 21 de noviembre.

Es por ello que cualquier trámite presencial o gestión que dependa del funcionamiento de los bancos deberá adelantarse o postergarse hasta el martes siguiente, es decir, al 25 de noviembre, ya que el lunes 24 es feriado nacional y tampoco habrá actividad.

Cuánto cobro si trabajo un feriado

El trabajo realizado en un feriado nacional debe abonarse con un recargo equivalente al 100% de la remuneración diaria habitual. A contrapartida, si el día es no laborable, la remuneración equivale al salario de una jornada común.

Cierran los bancos por cuatro días. Foto: Unsplash

Diferencia entre feriado y día no laborable

Cabe señalar que los feriados se aplican a todos los trabajadores y son de cumplimiento obligatorio, mientras que los días no laborables dependen del criterio del empleador para determinar si se otorgará descanso.

Los próximos fines de semana largos de 2025 en Argentina

El calendario oficial para lo que resta del año contempla los siguientes descansos: