El hospedaje secreto de Liam Gallagher en Buenos Aires: la exótica estancia que eligió el cantante de Oasis

El cantante de Oasis pasó por Buenos Aires para dar dos shows, aunque su ubicación era desconocida. Un paisaje de ensueño en la Provincia de Buenos Aires, con animales, actividades campestres y mucho relax.

Estancia La Bamba de Areco. Foto: Estancia La Bamba de Areco

Oasis tuvo un exitoso paso por Argentina, con dos presentaciones con entradas agotadas en el Estadio River Plate. Mientras que Noel se hospedó en el centro de la Ciudad de Buenos Aires, Liam Gallagher optó por un alojamiento distinto al que suelen tomar los artistas internacionales. El cantante británico buscó una opción con mayor naturaleza y alejado del ruido, aunque dentro de la provincia de Buenos Aires.

El pasado miércoles 12 de noviembre, a tres días del primer show, Liam fue visto por los fanáticos al llegar al país y firmó una serie de autógrafos. Luego, su paradero era totalmente desconocido y no había señales del sitio en el que se hospedaba, hasta que se marchó del país.

Liam Gallagher llegó a la Argentina Foto: X

Estancia La Bamba de Areco, en San Antonio de Areco, elegida por Liam Gallagher de Oasis Foto: La Bamba de Areco

Finalmente, se conoció que Liam Gallagher estaba hospedado en La Bamba de Areco, una estancia ubicada en San Antonio de Areco, Provincia de Buenos Aires. Este sitio, a una distancia de más de una hora y media del Estadio Monumental, destaca por su entorno natural y sus lujos lejos de la ciudad.

“Muchísimas gracias, Liam, Debbie, Amy y equipo de Oasis, por elegir La Bamba para su estancia en Buenos Aires. Fueron días inolvidables. Un cordial saludo”, escribieron desde las redes sociales del establecimiento, que develó el misterio sobre su alojamiento.

Noel y Liam Gallagher de Oasis. Foto: Instagram Oasis

El cantante se marchó del país el martes, para seguir con la gira de Oasis en Sudamérica. Previamente, había escrito en su cuenta de X ante la consulta de un fan: “Estoy en una granja rodeado de animales adorables”.

Cómo es y cuánto sale La Bamba de Areco, elegida por Liam Gallagher

El sitio de La Bamba de Areco muestra una agenda muy cargada, con pocos espacios libres para reservar una habitación. Sin embargo, quedan algunos días con disponibilidad antes de que termine el 2025.

Los precios se ubican desde los $1.500.000 por noche, aunque hay disponibles monedas extranjeras a disposición para recibir el pago. Además, ofrecen servicios extras como traslados a aeropuertos como a la Ciudad de Buenos Aires, en viajes que rondan los $400.000.

La estancia de este enorme predio ubicado dentro de la provincia de Buenos Aires está en el límite de una avenida de plátanos centenarios, articulada alrededor del patio principal.

“En el corazón de un grandioso parque, este conjunto de estilo típicamente colonial alberga habitaciones o suites distribuidas en tres edificios, varias salas de recepción, sala de billar, bar, sala de masajes y boutique”, detalla el sitio del lujoso establecimiento.

Liam Gallagher se hospedó en Estancia La Bamba de Areco. Foto: Instagram

Dentro del predio, destacan “la casa de campo, las caballerizas, el comedor de verano y la antigua hostería”. Además, mencionan como puntos fuertes “la tradición culinaria regional y refinada, el servicio de alta calidad, así como su encanto y su personalidad”.

El estilo colonial se adueña de las habitaciones de este sitio, aunque el arte moderno también dice presente en la decoración. Los nombres de los cuartos hacen referencia a caballos de polo famosos, además de que poseen ventanas que dan a los parques, patios sombreados y la oferta natural que presenta La Bamba.

Estancia La Bamba de Areco. Foto: Estancia La Bamba de Areco

En busca de lograr una desconexión en sus huéspedes, para salir de la agitada rutina, no poseen televisores, teléfonos ni conexión wifi en las habitaciones.

Algunos de las actividades que se les ofrecen a los huéspedes son los paseos a caballo o en carruaje, además de excursiones en bicicleta o incluso juego de bochas argentino.

En su www.labambadeareco.ar, describen: “En las once habitaciones y suites de La Bamba, los suelos de madera oscura, los muebles coloniales antiguos, las obras de arte, los textiles locales y el arte moderno se combinan para crear una elegancia discreta y un lujo armonioso. Mariposa, Lalabai… cada habitación lleva el nombre de un famoso caballo de polo. Todas son para no fumadores y cuentan con aire acondicionado, con vistas al parque, a patios sombreados, a la imponente pampa o a los campos de polo".

Entre las comodidades hay “camas tamaño king, finas sábanas egipcias, cajas fuertes para objetos de valor y comodidades para el viajero exigente forman parte del servicio atento e intuitivo del hotel”.

Se desconoce lo que hizo Liam Gallagher durante su estadía, más allá de los dos shows en el Estadio River Plate. El cantante de Oasis optó por una opción lejos del ruido de la Ciudad de Buenos Aires, por lo que conectó con la naturaleza del lugar y pasó días en Argentina rodeado de sus afectos.