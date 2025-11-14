Cambios en los recitales de Oasis: qué camisetas de fútbol se podrán llevar a los recitales de los hermanos Gallagher

Liam y Noel se presentarán este 15 y 16 de noviembre en el Monumental. En la previa, la polémica se desató por las medidas de seguridad y la prohibición de llevar remeras de clubes.

Noel Gallagher, fanático del Manchester City. Foto: X @ManCity

Está todo listo para los recitales de Oasis en Argentina, este 15 y 16 de noviembre. En las últimas horas, los organizadores del evento revelaron los objetos que estarán prohibidos en el Monumental y los fanáticos se mostraron sorprendidos porque no podrán llevar camisetas de fútbol, prenda común en los shows de los hermanos Gallagher.

La medida de seguridad tomó por sorpresa a los seguidores de Liam y Noel, quienes reclaman que la banda es altamente futbolera, al igual que el público argentino.

Oasis en Argentina. Foto: Instagram @osasis

DF Entertainment, empresa organizadora del espectáculo, difundió todo lo que hay que saber sobre los recitales de Oasis en el Monumental, desde la hora en la que abrirán las puertas hasta los objetos no permitidos.

Que no se puedan llevar casacas causó molestia entre quienes asistirán a los shows, ya que tenían preparado un outfit basado en camisetas de fútbol, en especial del Manchester City, club con el que simpatizan los hermanos Gallagher.

Ante el enojo de los fanáticos, DF Entertainment confirmó que las únicas camisetas que podrán llevarse son las de los "Cityzens". Además, también señalaron que se podrán usar las de la Selección Argentina.

Las camisetas que se podrán llevar a los recitales de Oasis. Foto: X @dfallaccess

La noticia llevó alivio a los seguidores de Oasis, que festejaron en los comentarios de la publicación. “Menos mal che, ya nos estábamos preocupando!”, "Y siiii hermano, así tiene que ser“ y ”Menos mal porque ya tenía ganas de prender fuego todo”, fueron algunos de los mensajes.

Qué objetos estarán prohibidos en los recitales de Oasis

Otros objetos que no se podrán ingresar al Estadio Monumental durante los conciertos de Oasis son más entendibles, como paraguas, bebidas alcohólicas o animales.

Objetos prohibidos para el recital de Oasis. Foto: DF Entertainment

Además, hay elementos como pelotas, mates, banderas o pirotecnia, todos apuntados para que no se produzcan incidentes graves durante los shows.