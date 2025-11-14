Oasis en River: el recorrido de Noel Gallagher por Buenos Aires y el lugar que lo emocionó

En la previa de los esperados shows en el Monumental, uno de los hermanos salió a recorrer sitios emblemáticos de la Ciudad. Visitó el Cementerio de la Recoleta y otros sitios. Mientras tanto, Liam mantuvo el perfil bajo y no hizo apariciones públicas.

El músico británico en la Bombonera Foto: @BocaJrsOficial

La vuelta de Oasis a la Argentina es uno de los eventos más esperados por los fanáticos. La banda británica supo cautivar los corazones de miles de seguidores a lo largo del mundo, y también romperlos con las sucesivas peleas entre los hermanos Gallagher.

Por eso sus fechas en River el 15 y 16 de noviembre se acabaron apenas fueron publicadas. En la previa del show, Noel Gallagher realizó un recorrido por partes emblemáticas de la Ciudad de Buenos Aires: El Cementerio de la Recoleta y el estadio La Bombonera.

El músico, alojado en el hotel Four Seasons, dejó su hospedaje para iniciar la visita, no sin antes saludar a los fans, tomarse fotos con ellos y firmar autógrafos. Una vez que terminó, se subió a un vehículo con destino al cementerio más famoso del país, donde se pueden encontrar las tumbas de Eva Perón, Juan Manuel de Rosas y Julio Argentino Roca.

Tras el recorrido de 45 minutos, volvió a subirse al automóvil con destino al icónico barrio de La Boca. Allí, conoció las inmediaciones del club Xeneize y paseó por el museo, donde quedó sorprendido por la estatua a Maradona.

Al finalizar la visita, un grupo de seguidores corearon su nombre y el músico respondió con una sonrisa de oreja a oreja. Luego, se dirigió de vuelta al hotel para descansar de cara a los recitales.

A diferencia de su hermano, Liam decidió permanecer fuera de la escena mediática en su visita a la Argentina. No hizo apariciones públicas ni trascendieron reuniones, eventos o visitas.

Se cree que se quedó en el hotel descansando, mientras ajusta detalles para las presentaciones del sábado y domingo en el estadio Monumental.

Toda la información sobre el recital de Oasis en River

Noel Gallagher Foto: @OasisArchives

Según lo informado por la producción en la previa de los shows en el Estadio River Plate, las puertas se abrirán unas cinco horas antes de que comience el recital.

Puertas : 16.

Mariano Mellino : 19.

Richard Ashcroft : 19:45.

Oasis: 21.

Mariano Mellino es un destacado DJ y productor argentino que lleva su arte a distintos puntos del país, así como también a otras naciones como Estados Unidos, Nueva Zelanda y hasta Japón.

Mariano Mellino, DJ argentino invitado a tocar con Oasis. Foto: Instagram

Encabeza el proyecto AUDIOHOLICS, además de colaborar con grandes artistas de su género. Incluso, lanzó una edición limitada de joyería que está inspirada en su logo, una clara muestra de que genera furor más allá de la música.

Bajo la influencia de artistas como Hernán Cattaneo y Nick Warren, Mellino comenzó su recorrido a los 19 años. Luego de admirarlos por años, pudo compartir escenarios en festivales con nombres de primer nivel.

Accesibilidad

Desde la organización publicaron: “Si sos una persona con movilidad reducida y vos y un acompañante cuentan con entrada para el show, ambos tendrán acceso a la Platea Belgrano Baja, un sector que cuenta con espacios y baños adaptados. El día del show, dirigite directamente al ingreso de la platea Belgrano (Av. Libertador y Udaondo / Puente Labruna). El personal te guiará hasta tu ubicación. Se solicitará el certificado de discapacidad correspondiente".