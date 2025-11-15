Alerta amarilla por tormentas en Ciudad de Buenos Aires: ¿corre riesgo el primer show de Oasis en Argentina?

La productora del recital tomó una importante decisión ante las previsiones climáticas para CABA. Los detalles, en la nota.

Se esperan tormentas en la noche que tocará Oasis en River Plate. Foto: NA e Instagram

Este sábado 15 de noviembre se concreta el regreso de Oasis a la Argentina, ya que realizarán el primero de sus dos shows en el Estadio River Plate. Sin embargo, el pronóstico advirtió por tormentas que llegarán a la Ciudad de Buenos Aires, algo que obligó a tomar medidas y hay expectativa por el momento en que aparecerán estos fenómenos.

Según lo informado por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) en su última actualización, rige una alerta amarilla por tormentas sobre el territorio porteño. Además, se especificó que las fuertes lluvias se darán por la noche, por lo que la producción del recital tomó una decisión.

Fans argentinas de Oasis. Foto: Instagram

Alertas por tormentas en la Ciudad de Buenos Aires: cómo afecta el show de Oasis en River Plate

El comunicado lanzado por la productora expresa: “Debido a las condiciones climáticas previstas por el Servicio Meteorológico para la medianoche del sábado 15 de noviembre, el show de Oasis, originalmente programado para las 21:00 hs, adelantará su inicio a las 20:30 hs”.

El comunicado sobre el cambio de horario en Oasis. Foto: X

A qué hora llueve este sábado 15 de noviembre en la Ciudad de Buenos Aires

La buena noticia es que el recital de la banda de los hermanos Gallagher no corre riesgos, siempre y cuando se respeten las previsiones del pronóstico. La lluvia llegará en los últimos minutos del sábado 15, además de que se extenderán a la madrugada del domingo 16.

“El área será afectada por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas podrán estar acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, y principalmente caída de granizo e intensas ráfagas que puede alcanzar los 90 km/h”, indicaron desde el SMN sobre la alerta.

Alertas por tormentas en Ciudad de Buenos Aires este sábado 15 de noviembre. Foto: SMN

Y sumaron que “se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 mm, pudiendo ser superados de manera puntual”.

El comunicado indica que “esta medida busca priorizar la seguridad y el bienestar de todos los asistentes, asegurando que puedan regresar a sus hogares de manera segura”. Por esto mismo, no se recomienda a los asistentes quedarse en las inmediaciones del estadio una vez que termine la presentación.

Oasis. Foto: Instagram

Horarios actualizados del recital de Oasis en River

Con la actualización del cronograma, los horarios para este sábado 15 de noviembre quedaron de la siguiente manera:

Puertas : 16:00 hs

Richard Ashcroft : 19:15 hs

Oasis: 20:30 hs

Se desconoce si se presentará el DJ Mariano Mellino, que había sido anunciado como el telonero nacional. Su presentación ocurriría a las 19, aunque en la reprogramación desapareció del cronograma difundido por Oasis y la productora.