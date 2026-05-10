Fiesta del Cordero. Foto: fiestasnacionales.org

El próximo domingo 24 de mayo, el partido bonaerense de Magdalena será escenario de una jornada tradicional de campo con la 2° Fiesta del Cordero, un evento que ofrecerá gastronomía, destrezas criollas, música en vivo y tradiciones gauchas a orillas del Río de la Plata.

El evento empezará a partir de las 10:00 horas en el Centro Tradicionalista Gauchos de Magdalena, ubicado sobre calle Castelli entre Formigo y Cajaraville, y tendrá como gran protagonista a más de 100 corderos al asador preparados para un clásico almuerzo de campo.

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Además de la propuesta gastronómica, que será el cordero, durante todo el día habrá actividades típicas vinculadas al campo. Entre ellas, se destacan las tradicionales pruebas de riendas y las pruebas de mansedumbre, donde jinetes y caballos demostrarán habilidad, velocidad y destreza.

Fiesta del Cordero. Foto: redcultural.marchiquita.gob.ar

“La fiesta arranca temprano, desde la mañana, con pruebas de riendas donde se pueden ver caballos redomones que están en sus primeras etapas de doma y después continúan las pruebas con caballos mansos”, contó Walter Acuña, integrante de la Agrupación Tradicionalista Gauchos de Magdalena.

Las pruebas consisten en un recorrido en zigzag entre tambores que los jinetes deben esquivar sin derribarlos. El ganador será quien complete el trayecto en el menor tiempo posible y sin cometer errores.

El rey del evento: cocinarán más de 100 corderos al asador

Uno de los grandes atractivos de la fiesta serán los más de 100 corderos al asador, algo típico de los festejos de campo que promete enamorar los paladares de los visitantes.

El aroma a carne asándose lentamente estará presente durante todo el evento, una de las tradiciones más representativas de la provincia de Buenos Aires, y se convertirá en el corazón de esta fiesta popular, que espera reunir muchos invitados de distintos puntos de la provincia.

Fiesta del Cordero. Foto: redcultural.marchiquita.gob.ar

Qué actividades habrá: música, danza y destrezas criollas para toda la familia

La música también tendrá un lugar central en esta edición. Sobre el escenario se presentarán Germán Montes, Majuma y La Fogonera, entre otros artistas que animarán la tarde con folklore y música popular.

Como parte de la fiesta, también habrá puestos, pilcheros y servicio de cantina, mientras que al mediodía se realizará el tradicional gran pericón nacional, una de las actividades más esperadas por vecinos y visitantes.

Con sabores típicos, música y costumbres rurales, la Fiesta del Cordero se presenta como una excelente propuesta para quienes buscan una escapada de fin de semana y quieren disfrutar de la tradición bonaerense en un entorno de campo y camaradería.

Magdalena, Buenos Aires. Foto: argentinaturismo.com.ar

Dónde queda y cómo llegar a Magdalena

Magdalena queda al sudeste de la provincia de Buenos Aires, sobre la costa del Río de la Plata, a unos 100 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires y a 50 kilómetros de La Plata, y se puede llegar de la siguiente forma:

En auto (la opción más rápida):

Tomar la Autopista Buenos Aires–La Plata.

Continuar hacia La Plata y luego empalmar con la Ruta Provincial 11.

Seguir por la Ruta 11 hacia el sur hasta llegar a Magdalena.

El viaje suele demorar 1 hora 45 minutos aproximadamente, dependiendo del tránsito.

Alternativa sin peajes:

Ir por la Ruta Provincial 36 desde la zona de Florencio Varela.

Luego conectar con la Ruta 11 hacia Magdalena.

En micro:

Desde la Terminal de Ómnibus de La Plata salen servicios hacia Magdalena, principalmente de las empresas Expreso La Plata y Unión Platense.