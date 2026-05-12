Pizzería Banchero. Foto Instagram.

El 23 y 24 de mayo se hace en La Boca el Fugazzeta Fest, un encuentro gastronómico con entrada libre y gratuita que rinde homenaje a una de las grandes glorias de la pizza porteña. La cita es de 12 a 18 en Dr. del Valle Iberlucea 1001, con un formato ideal para ir con amigos: probás porciones, caminás el barrio, y te cruzás con música y actividades en vivo.

La fugazzeta se inventó en La Boca: la historia detrás del clásico porteño

Cuando el festival habla del “origen de la pizza porteña”, no es casual que el punto de encuentro sea La Boca: distintos registros históricos y fuentes gastronómicas ubican en este barrio el nacimiento de la fugazzeta (también conocida como “fugazza con queso”), una creación local que mezcla tradición inmigrante y gusto bien porteño.

Banchero en 1940 Foto: Archivo General de la Nación

La versión más repetida señala a la pizzería Banchero, en la esquina de Almirante Brown y Suárez, como el lugar donde se popularizó (y para muchas fuentes, se inventó) esta pizza rellena de queso y coronada con cebolla. Incluso el sitio oficial de Turismo de la Ciudad la menciona explícitamente como “los creadores de la fugazzeta” y la vincula directamente con el barrio de La Boca.

Qué vas a encontrar y por qué vale la pena

El festival reúne en un mismo lugar a pizzerías queridas de distintos barrios con una consigna clara: fugazzeta y fainá como protagonistas, sumando además una “especial de la casa” por cada participante. Además del morfi, la programación suma tango en vivo, murga, sets musicales y una clase abierta sobre fugazzeta y variantes a cargo de referentes de APYCE.

Las pizzerías y qué probar: cómo armar tu recorrido

La gracia es comparar estilos: hay propuestas bien clásicas y otras más contemporáneas. Entre las pizzerías presentes aparecen El Padrino, Burgio (con su versión “clásica” con jamón y morrones), Fugazi Pizza, Antonito Pizzería, Roma del Abasto y Pizza Zën, entre otras. También se suman propuestas especiales como la de Fare + Fer Rivarola (con combinaciones más gourmet) y un capítulo dulce con Gino el Capo (ricota, cannoli, sfogliatella y más).

Si vas en grupo, conviene que cada uno pida una variedad distinta para “armar degustación” y compartir porciones. Así probás más sin quedarte con una sola elección.

Combos con descuento: qué incluye cada opción

Para quienes quieren ir directo a lo conveniente, hay combos anticipados con valores especiales que incluyen porciones y bebida (gaseosas o cerveza).

Fugazzeta Fest: el evento que recorre La Boca a través de la pizza, la música y la identidad bien porteña Foto: Prensa

1) “Fuga al Paso” – $16.000Incluye 1 porción de fugazzeta, 1 porción de pizza de la casa y 1 bebida (Pepsi / Pepsi Black / 7UP o cerveza Quilmes).

2) “Fuga con Fainá” – $18.000Sumá a lo anterior 1 porción de fainá + 1 bebida (mismas opciones).

3) “Fuga Manija” – $45.000Versión completa: fugazzeta + pizza de la casa + fainá + bebida y remera oficial del festival.

Dónde comprar y cómo evitar filas

La organización sugiere comprar de forma anticipada para agilizar el canje y evitar la caja general, a través de la ticketera indicada para el evento.

Bonus track: el “Circuito Barrial” para seguir comiendo en La Boca

Si te quedás con ganas de más, el festival se extiende con un circuito por locales emblemáticos del barrio, donde la fugazzeta aparece en distintos formatos. Entre los mencionados figuran Banchero, La Perla de Caminito, Los Campeones y otros puntos clásicos de la zona.