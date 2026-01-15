Jubilados, este es uno de los destinos más elegidos para disfrutar unas vacaciones. Foto: Instagram @bruce_grillstation

La tercera edad es una etapa en la que disfrutar se vuelve más importante que nunca. Después de toda una vida de trabajo, los jubilados merecen unas buenas vacaciones. En ese contexto, al momento de planificar un viaje, suelen priorizarse aspectos clave como la tranquilidad, el descanso y una buena infraestructura. La buena noticia es que en Argentina hay una ciudad que reúne todas estas condiciones y mucho más.

Vacaciones para jubilados: la ciudad argentina que se roba todas las miradas

Con paisajes naturales de ensueño y su río homónimo declarado una de las Siete Maravillas Naturales de Argentina, Mina Clavero ofrece una propuesta completa de actividades al aire libre y una gran variedad de planes para disfrutar.

Ubicada en la provincia de Córdoba, al pie de las Sierras Grandes, se posiciona como el destino más elegido del Valle de Traslasierra y un plan ideal para entretenerse o descansar.

Mina Clavero, Córdoba. Foto: Instagram @turismominaclavero

Mina Clavero, un paraíso para la tercera edad

Mina Clavero se convirtió en uno de los destinos más elegidos por jubilados porque combina tranquilidad, naturaleza y buena infraestructura, tres factores clave para viajar sin apuros y disfrutar a otro ritmo.

En primer lugar, su clima serrano, con veranos cálidos, pero noches frescas y un aire más seco, resulta ideal para quienes buscan escapar de la humedad de las grandes ciudades. Además, el entorno natural con ríos de aguas cristalinas, balnearios accesibles y paisajes serranos invita a descansar y a realizar paseos suaves al aire libre.

Otro punto a favor es que Mina Clavero cuenta con servicios pensados para el turismo durante todo el año: hoteles y complejos con opciones para adultos mayores, centros de salud cercanos, farmacias y una oferta gastronómica variada con precios razonables. A esto se suma que es un destino ideal para caminar, con un centro cómodo y bien señalizado.

Mina Clavero, Córdoba. Foto: Instagram @turismominaclavero

También ofrece actividades culturales y recreativas adaptadas a todas las edades, como ferias artesanales, espectáculos, caminatas guiadas y excursiones de baja dificultad. Todo esto permite disfrutar del viaje sin exigencias físicas ni traslados largos.

Qué conocer en Mina Clavero

Entre las razones para visitarla una y otra vez, se destacan tres ríos e infinidad de arroyos imperdibles. De relucientes y cristalinas aguas, la gran belleza del río Mina Clavero es un orgullo cordobés. Este curso de agua, que nace en las Altas Cumbres y atraviesa toda la localidad, fue declarado una de las Siete Maravillas Naturales de Argentina. En su recorrido, este curso de agua se funde con las aguas tibias del río Panaholma, conformando así el río Los Sauces.

A lo largo de estos afluentes, pueden encontrarse balnearios naturales y áreas de descanso para disfrutar. Con un microclima privilegiado, cada uno presenta diversas alternativas para pasar el día entre playas de grandes extensiones, ollas de agua y cascadas.

Mina Clavero, Córdoba. Foto: Instagram @turismominaclavero

Un paseo cultural imperdible

Entre las visitas para antes o después del río, se encuentran museos y paseos culturales. El Museo Piedra Cruz Sur, que es el más antiguo de la localidad, se dedica a minerales y fósiles, mientras que el Museo Arqueológico Comechingón es la mejor opción para conocer la huella de los pueblos originarios.

Por su parte, los amantes del coleccionismo hallan una muestra distintiva en el Museo de Municiones, y los fanáticos de las plantas cuentan con el Museo de Cactus. Además, a estas alternativas se agregan sus teatros y el paseo de los artesanos y tejenderos.

La noche también es protagonista

Para finalizar el día, Mina Clavero ofrece una gran propuesta gastronómica y de entretenimiento que suma eventos, shows, destrezas de artistas callejeros y un nuevo paseo artesanal sobre la costanera.

Mina Clavero, Córdoba. Foto: Instagram @turismominaclavero

Cómo llegar a Mina Clavero

Mina Clavero está ubicada a 122 kilómetros de la ciudad de Córdoba. Para quienes viajan en colectivo, existen servicios de empresas como Ersa, Coata, Panaholma y Sierras Bus. En auto, el acceso se realiza por la Ruta Nacional 20, que comienza como autopista hacia Villa Carlos Paz y continúa por el imponente Camino de las Altas Cumbres, uno de los recorridos más escénicos de la provincia.