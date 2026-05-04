Los Toldos es un remoto pueblo en el extremo norte de Salta, Argentina, famoso por su aislamiento geográfico: para acceder desde Argentina, es necesario cruzar a Bolivia y volver a ingresar. Foto: Facebook / Los Toldos Salta.

En el extremo norte de la provincia de Salta existe un destino tan particular como poco conocido: se trata de Los Toldos, un pequeño pueblo de menos de 3.000 habitantes que sorprende no solo por su belleza natural, sino también por su inusual forma de acceso. Para llegar por tierra, el camino más sencillo obliga a salir del país y atravesar Bolivia.

Ubicado en una región de difícil acceso, este enclave se encuentra rodeado por montañas y selva, lo que lo convierte en uno de los sitios más aislados y, a la vez, más fascinantes del territorio argentino.

Aunque es inusual en gran parte del norte argentino, la zona de los Toldos y la Puna salteña (incluyendo San Antonio de los Cobres) es propensa a nevadas durante las olas de frío intensas. Foto: Facebook / Los Toldos Salta.

Los Toldos: un pueblo aislado entre la selva y la frontera

Los Toldos se sitúa en el noreste salteño, dentro del departamento Santa Victoria, en una zona geográfica compleja. El pueblo está literalmente “encajonado” entre montañas cubiertas de vegetación selvática, lo que dificulta las conexiones terrestres directas con otras localidades argentinas.

Por este motivo, la vía más utilizada para ingresar es a través de la ciudad boliviana de Bermejo. Desde allí, los visitantes cruzan la frontera y recorren un trayecto que los conduce hasta este rincón argentino. Esta particularidad convirtió a la localidad en un símbolo de la vida fronteriza, donde la interacción entre comunidades de ambos países es constante.

Esta zona andina, situada en el departamento Santa Victoria, vive días de frío extremo con paisajes totalmente blancos, a menudo acompañados de vientos fuertes y temperaturas bajo cero. Foto: Facebook / Los Toldos Salta.

El pueblo cuenta con una población reducida, distribuida en una extensa área, aunque el núcleo urbano se concentra en un valle rodeado por montañas que alcanzan los 2.500 metros sobre el nivel del mar. Este aislamiento geográfico contribuyó a preservar tradiciones y un estilo de vida marcado por la cercanía con la naturaleza.

Naturaleza virgen, cultura y aventura: qué hacer en Los Toldos

Uno de los mayores atractivos de Los Toldos es su entorno natural. Muy cerca se encuentra el Parque Nacional Baritú, una de las reservas más biodiversas del país y, durante mucho tiempo, una de las menos exploradas.

Este parque protege un ecosistema de selva de montaña con una riqueza natural única. También está presente la Reserva Nacional El Nogalar de Los Toldos, un tesoro natural en la provincia de Salta que protege una cuenca hídrica vital para la población local.

La Reserva Nacional El Nogalar de los Toldos se destaca por la presencia de ardillas rojas, pumas, corzuelas, pecaríes, zorros y una gran variedad de aves, incluyendo cóndores andinos y pájaros carpinteros. Foto: Facebook / Los Toldos Salta.

Quienes visitan la zona pueden recorrer senderos, realizar caminatas y sumergirse en paisajes de una belleza impactante, ideales para la fotografía y el turismo de aventura. La selva de altura, con su flora y fauna características, ofrece una experiencia diferente a la de los destinos turísticos más tradicionales.

Además, la cercanía con Bermejo influye directamente en la vida cotidiana del pueblo. El comercio, las costumbres y las relaciones sociales están atravesados por un fuerte intercambio cultural, generando un sincretismo que define la identidad local.

La fauna en Los Toldos, Salta, se caracteriza por una alta biodiversidad de las Yungas, albergando especies amenazadas como el yaguareté, taruca (venado andino), tapires y oso hormiguero chaqueño. Foto: Facebook / Los Toldos Salta.

Cómo llegar a Los Toldos, en Salta

Llegar desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hasta Los Toldos en auto es toda una travesía, y no es un viaje convencional. De hecho, implica recorrer gran parte del país y, en la práctica, cruzar por Bolivia para acceder de forma más sencilla.

Ruta recomendada en auto:

1. CABA - Salta capital (aprox. 1.500 km): tomar la Ruta Nacional 9 hacia el norte (pasando por Rosario, Santiago del Estero y Tucumán) hasta llegar a la ciudad de Salta. Este tramo es largo pero está en buen estado y se puede hacer en 2 días.

2. Salta - Aguas Blancas (frontera) (aprox. 300 km): desde Salta capital seguir por la Ruta Nacional 34 hasta Orán y luego hacia Aguas Blancas, en la frontera con Bolivia.

3. Cruce a Bolivia - Bermejo: desde Aguas Blancas cruzar el río hacia Bermejo. Acá hay que hacer trámites migratorios y, dependiendo del paso, puede que el cruce del vehículo tenga restricciones o requiera permisos especiales.

4. Bermejo - Los Toldos (tramo final): desde Bermejo tomar el camino fronterizo que conecta directamente con Los Toldos. Este es el acceso terrestre más simple y habitual.

Lejos de los circuitos masivos, este destino se presenta como una opción ideal para quienes buscan desconectarse, explorar territorios poco transitados y vivir una experiencia auténtica en contacto con la naturaleza. En Los Toldos, cada visitante encuentra un paisaje distinto y una historia que lo invita a quedarse.