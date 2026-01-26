Jubilados en aguas termales. Foto: Freepik

Miles de jubilados aprovechan la temporada de verano para escaparse de la rutina, las responsabilidades cotidianas y el tumulto de la ciudad. La paz buscada durante el período de descanso puede encontrarse en las Termas de Colón, a orillas del Río Uruguay, donde las playas están más vacías, la arena es más fina y el agua más tranquila.

Conscientes de ser la estrella del verano, este rincón de Entre Ríos lanzó tarifas preferenciales para jubilados, quienes podrán acceder al complejo con un 60% de descuento, las veces que quieran y todos los días. De esta manera, el precio quedaría en tan solo $7600. En tanto, los afiliados a la caja de jubilaciones de Colón abonan $5700.

Descuento para jubilados en las Termas de Colón. Foto: termascolon.gov.ar

La medida tiene como objetivo estimular la demanda por parte de este grupo etario, que busca calma y tranquilidad durante el período vacacional. Las maravillosas aguas cálidas pueden ser terapéuticas y relajantes, sumado a las facilidades que tienen en lo respectivo a la accesibilidad, por lo que son un destino ideal para personas mayores o con movilidad reducida.

El complejo está ubicado a orillas del río Uruguay y cuenta con 13 piscinas distintas con aguas mesotermales (que van de los 32 °C a 40 °C), ideales para relax y alivio muscular. Además, hay spa, hidromasajes, restaurante y un entorno al aire libre que garantiza contacto pleno con la vida en la naturaleza.

Las piletas, la gran atracción del complejo, son de lo más variadas y aseguran opciones para todos los gustos. Las hay cubiertas, semitechadas y al aire libre. Sus aguas son bicarbonatadas, sódicas y cálcicas, indicadas para el alivio de dolores musculares y articulares.

En verano, el complejo cuenta con algunos toboganes y piletas recreativas, por lo que también es una alternativa perfecta para visitar con nietos y sobrinos.

"El Caribe del litoral". Foto: NA

Por último, en el predio hay restaurantes, kioscos, servicio de alquiler de toallas, batas y lockers, enfermería y todo lo necesario para disfrutar de una experiencia memorable.

Horarios, precios y cómo llegar a las Termas de Colón

El complejo termal abre todos los días de 9:00 a 20:00, todo el año. Mientras que el sector de toboganes está disponible todos los días de 11:00 a 18:00.

En tanto, las tarifas vigentes en enero 2026 son las siguientes:

Entrada General (+10 años): $19000

Menor de 3 a 10 años inclusive: $5700

Menor de 2 años: Gratis

Jubilado (presentando comprobante): $7600

Persona con discapacidad (presentando CUD y DNI*): Gratis

Afiliado/Benef. Caja de jubilaciones de Colón: $5700

Local (Residentes) con DNI: $9500

Acceso vehicular: $5700

El pago puede realizarse en efectivo, tarjeta de débito, de crédito en un pago o QR vía Mercadopago.

Más allá de las termas: qué hacer en Colón

No todo son termas en Colón. También hay varias actividades por fuera del complejo para disfrutar de la ciudad fundada por Justo José de Urquiza en 1862 a orillas del río Uruguay. La localidad combina playa, historia y experiencias en la naturaleza para disfrutar con toda la familia.

Las playas más reconocidas son: Playa Norte, Punta Colón y Balneario Inkier. Además, están equipadas con todo lo necesario para el turismo.

El Palmar, Entre Ríos. Foto: Tripin Argentina.

El Parque Nacional El Palmar es otra de las grandes atracciones de la localidad. Se trata de una reserva natural creada con el objetivo de preservar los palmares de la variedad yatay, una especie autóctona que llega a tener 400 años de vida. Además, hay otras especies de animales protegidas, como los carpinchos.

Las caminatas y paseos por el Parque Quirós son otra de las atracciones que suelen realizar los turistas. Un espacio verde emblemático que destaca por sus barrancas, arboledas y vistas panorámicas del río Uruguay.

Con todas estas actividades, la ciudad de Colón se presenta como un destino ideal para disfrutar de unas vacaciones distintas y más relajadas.