Lonely Planet, la reconocida guía turística para viajeros que publica la empresa australiana homónima, publicó un ránking que se volvió viral con las siete mejores playas de la Argentina. Sin embargo, sus minutos de fama no se deben a lo criterioso de la selección, sino a las ausencias y las insólitas menciones que escandalizaron a los lectores y visitantes asiduos.

La publicación explica que, aunque “todo el mundo conoce Los Andes y las Pampas”, los balnearios de la costa atlántica y el río Paraná suelen quedar fuera del radar internacional, pese a que el país cuenta con más de 5.000 kilómetros de playas.

Además, Lonely Planet detalla que, si bien los balnearios no se caracterizan por “arena dorada y aguas cálidas” como otros destinos sudamericanos, existen verdaderas joyas para quienes saben dónde buscar.

Playa Unión – Chubut

Playa Unión, Chubut. Foto: NA

Ubicada en Rawson (aunque la guía la menciona erróneamente como cercana a Trelew), se destaca por su extensa franja de arena clara, su perfil rústico y la presencia de pescadores y surfistas. Lonely Planet valoró especialmente la oferta de bares, cafeterías y tiendas frente al mar.

Balneario La Florida – Rosario

La Florida, playa ubicada en Rosario. Foto: Instagram / Viajes y Turismo Rosario.

En una de las zonas más famosas de Rosario, esta playa sobre el Río Paraná es, según la revista, la favorita de los rosarinos en verano. Se destaca su larga franja de arena y la ubicación privilegiada, cerca del Puente Nuestra Señora del Rosario.

Playa Arazaty – Corrientes

Playa Arazaty, Corrientes. Foto: NA

Situada en la ciudad de Corrientes, a orillas del Paraná, es una de las playas fluviales más populares del país. Lonely Planet destaca su arena fina, la presencia de guardavidas, rampas para botes y la posibilidad de pescar o practicar jet ski.

Playa de Mar de Ajó – Costa Atlántica

Playa de Mar de Ajó, Costa Atlántica. Foto: NA

Ubicada en el Partido de La Costa, Mar de Ajó combina historia y tradición turística. Nacida como un pueblo de pescadores, hoy es un clásico del verano. La guía resalta que es un buen punto para practicar deportes acuáticos como surf, kitesurf, natación y bodysurf, gracias al oleaje del Atlántico Sur.

Playa Bristol – Mar del Plata

La Bristol hoy Foto: Mar del Plata secreta

Ícono histórico de Mar del Plata, fue en su origen la playa de la elite argentina y símbolo de la etapa agroexportadora. Hoy es una playa popular y masiva. Lonely Planet la define como un lugar ideal para observar el pulso del verano, con miles de visitantes durante la temporada alta.

Playa Escondida – Mar del Plata

Playa Escondida, Mar del Plata. Foto: NA

A unos 25 kilómetros al sur del centro marplatense, esta playa rodeada de acantilados y dunas se diferencia por su entorno natural y su bajo nivel de urbanización. La revista remarca que se presenta como la única playa nudista legal del país.

Playa Catritre – San Martín de los Andes

San Martín de Los Andes. Foto: NA

A orillas del Lago Lácar, a pocos kilómetros de San Martín de los Andes, esta playa de piedras es una de las más pintorescas de la Patagonia. Lonely Planet señala que cuenta con sectores de aguas tranquilas, ideales para familias y niños, y un paisaje que combina bosque y lago.