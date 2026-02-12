Conductor, Uber, vehículo. Foto: Freepik

Desde el inicio de la temporada de verano, algunos turistas comenzaron a alertar en redes sociales sobre una nueva modalidad de estafa por parte de ciertos conductores de Uber en Brasil, uno de los destinos más elegidos por argentinos.

Aunque la aplicación es muy utilizada para trasladarse entre las playas brasileñas, varios usuarios denunciaron haber perdido dinero por no verificar que el conductor finalizara correctamente el viaje al llegar a destino.

Estafas en Brasil con Uber. Video: Instagram/assist365ok

Cómo funciona esta nueva modalidad de estafa en Brasil

El problema afecta principalmente a quienes tienen configurado el pago con tarjeta de débito o crédito en la aplicación, ya que en ese caso el cobro se realiza de manera automática.

Según relatan algunos usuarios en los videos que comenzaron a viralizarse, al llegar al destino, el conductor distrae al pasajero, como por ejemplo ayudándolo con la valija, y no termina el viaje en la app. Luego, continúa circulando con el viaje abierto, sumando kilómetros y aumentando el importe final. De esta forma, el monto total que se cobra puede ser mucho mayor al que figuraba en principio.

Nueva modalidad de estafa en Brasil. Foto: Uber.

Para evitar una posible estafa, se recomienda llegar al destino y asegurarse de que el viaje haya sido finalizado en la aplicación. Esto se puede comprobar fácilmente cuando aparece el detalle del importe total a pagar. De lo contrario, pedirle al chofer que lo finalice.

El destino brasileño ideal para jubilados: aguas cristalinas a solo dos horas de Argentina

Brasil vuelve a captar la atención de los viajeros argentinos, aunque esta vez no por sus ciudades más famosas ni por playas colmadas de turistas. El interés crece por un destino del sur brasileño que, durante años, fue un secreto compartido por buzos y viajeros experimentados, pero que hoy se vuelve tendencia gracias a sus paisajes naturales, su clima templado y su tranquilidad. Un lugar perfecto para quienes buscan descansar sin multitudes: Bombinhas, en el estado de Santa Catarina.

Este rincón del sur de Brasil rompe con el imaginario tradicional. Lejos del bullicio de Río de Janeiro o del calor intenso del nordeste, Bombinhas ofrece playas cristalinas, naturaleza protegida y un ambiente sereno. Para muchos jubilados, se convierte en una alternativa ideal, tanto por su cercanía con Argentina como por su ritmo pausado, seguro y amigable.

Bombinhas, Brasil. Foto: Freepik

¿Por qué Bombinhas es el destino más elegido por viajeros que buscan paz?

En los últimos meses, Bombinhas se transformó en uno de los destinos más buscados por quienes priorizan bienestar, accesibilidad y tranquilidad. A diferencia de otros puntos turísticos, este municipio mantiene un crecimiento controlado y conserva la esencia de un pueblo de playa: calles tranquilas, alojamientos familiares y una sensación de seguridad que resulta clave para los turistas mayores.

No hay grandes edificios, tráfico intenso ni ruidos excesivos. Lo que sí abunda es naturaleza en estado puro, caminatas suaves y paisajes que invitan a disfrutar sin apuro.

Bombinhas, Brasil. Foto: Freepik

Playas cristalinas y naturaleza protegida: el gran atractivo de Bombinhas

El color del mar es uno de sus principales diferenciales. Las playas Sepultura, Lagoinha y Prainha tienen aguas tan claras que permiten ver peces y formaciones rocosas desde la superficie. Esto se debe a que la zona forma parte de un área de preservación ambiental con regulaciones estrictas que mantienen el ecosistema prácticamente intacto.

Para jubilados que buscan disfrutar del mar sin olas fuertes, las bahías de Bombinhas ofrecen un escenario perfecto: aguas quietas, clima templado y fácil acceso desde la mayoría de las posadas.