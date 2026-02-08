Dónde disfrutar de playas de ensueño a corta distancia Foto: redes

Entre todos los destinos clásicos del sur de Brasil, hay uno que se está llevando todas las miradas este verano 2026: Torres, una ciudad costera que combina playas de agua turquesa, acantilados monumentales y una cercanía estratégica con la Argentina. Para muchos viajeros, se convirtió en el secreto mejor guardado: un punto ideal para disfrutar del mar brasileño sin recorrer miles de kilómetros ni gastar en un viaje eterno.

Lo que distingue a Torres del resto de las playas del sur del país es su geografía única. A diferencia de otras ciudades costeras, aquí el paisaje está marcado por formaciones rocosas enormes que se elevan en plena costa y que le dan al lugar una estética distinta, casi cinematográfica. Su mar, de tonalidades cristalinas, termina de completar un escenario perfecto para descansar, hacer fotos, practicar deportes o simplemente pasar el día al sol.

La playa brasileña más cercana a Argentina

Para los turistas argentinos, el gran atractivo es su ubicación: Torres es la playa de Brasil más cercana al país. Se encuentra apenas a 800 kilómetros de Posadas, Misiones, un tramo que se puede completar en un solo día de viaje si se sale temprano. Esta distancia la convierte en una alternativa ideal para quienes quieren cruzar la frontera y llegar al mar sin invertir demasiadas horas en la ruta.

Si ya estás en Brasil, la ciudad se ubica a menos de 200 kilómetros de Porto Alegre y queda justo en el corredor que conecta hacia Florianópolis, lo que facilita su acceso desde distintos puntos del sur del país.

Vacaciones 20226 Foto: redes

Las seis playas imperdibles de Torres

Lejos de ser un destino de paso, Torres tiene una variedad de playas que se adaptan a todos los perfiles de turistas. Estas son las más destacadas:

• Praia Grande

Es la playa más concurrida, con tres kilómetros de extensión, paradores, deporte, gastronomía y mucho movimiento. Ideal para quienes buscan ambiente y actividades.

• Prainha

Ubicada en el centro, es la favorita de las familias. Sus aguas tranquilas y reparo del viento la vuelven perfecta para pasar el día con chicos.

• Praia dos Molhes

Elegida por surfistas y amantes de los deportes acuáticos. Sus olas son escenario frecuente de competencias internacionales.

• Praia da Cal

A los pies del Morro do Farol, ofrece vistas imponentes y un ambiente más aventurero. Desde allí se pueden hacer caminatas hacia miradores naturales.

• Playa da Guarita

La estrella del destino. Forma parte de un parque estatal y está rodeada de acantilados gigantes que parecen un anfiteatro natural. Un paraíso para fotógrafos y fanáticos del ecoturismo.

• Itapeva

Con seis kilómetros de naturaleza pura, dunas y playas casi vírgenes, es la opción ideal para quienes buscan tranquilidad absoluta.

La playa de Brasil más cerca de Argentina Foto: redes

Por qué elegir Torres este verano

En un 2026 donde cada gasto se mira con lupa, Torres se presenta como una opción accesible, cercana y con un entorno natural difícil de igualar. Playas de calidad, buen clima, precios razonables y un viaje corto: combinación perfecta para unas vacaciones sin complicaciones.