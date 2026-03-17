San Patricio 2026. Foto: imagen creada con Copilot para Canal 26.

Saint Patrick’s Day se celebra cada 17 de marzo en Irlanda, en conmemoración a Patricio, quien es el patrono de dicho país europeo. Durante estos últimos años, la celebración se extendió por todo el mundo, llegando a rincones impensados como nuestro país, donde se mezcla la cerveza, el verde y las leyendas celtas como los duendes. Sus comienzos y tradiciones.

Lo curioso es que, hasta 1970, en esta fecha estaba prohibido beber en Irlanda, ya que los pubs cerraban en una muestra de que era una jornada de reflexión. Algo que con el tiempo cambió, ya que, al estar en plena Cuaresma, se adaptó a una fecha de celebración y de “permitidos”. Se estima que se venden 13 millones de pintas Guinness (la marca irlandesa más conocida) alrededor del mundo.

En los últimos años comenzó una nueva tradición, que es la de beber una cerveza de color verde. Esta tradición nació en Nueva York gracias al forense de descendencia irlandesa, Thomas Hayes Curtin, quien agregó a un vaso un colorante industrial para ropa denominado “Wash Blue”.

Qué bares de Buenos Aires festejan San Patricio. Foto: Freepik.

En Argentina, los festejos de San Patricio han crecido considerablemente en los últimos años y la cultura cervecera se ha instalado fuertemente en el país. Un repaso de los bares y promociones más destacados para este 17 de marzo.

Los bares con promociones de San Patricio 2026

Down Town Matías

Ubicado en Echeverría 3195, Belgrano R, del 12 al 17 de marzo ofrece promociones en cervezas y platos irlandeses, 2x1 sorpresa en bebidas durante el fin de semana, música en vivo, feria temática, Paint & Drink y búsqueda de tréboles con códigos QR.

PIBÄ

Su sede principal para el festejo estará en Cerrito 1541, Retiro, dentro de La Recova, con 2x1 en cervezas, DJ, banda en vivo, karaoke y lanzamiento de una nueva lager artesanal.

Desarmadero Bar y Desarmadero Session

Ambos locales están en Gorriti 4295 y Gorriti 4300, en Palermo, donde desde las 18 horas habrá vaso coleccionable, cerveza a precio promocional, recarga a precio único y cervezas irlandesas con música celta en vivo.

San Patricio en Buenos Aires. Foto: Foto generada con IA

The Kilkenny

Ubicado en Marcelo T. de Alvear 399, presentará desde las 16 horas una jornada con entrada gratuita, bandas de música celta y folk, cosplayers, recreacionistas y maquillaje artístico.

Pasillito

En Gorriti 4391, Palermo, ofrecerá latas de dry stout entre $5500 y $7000, combo de fish & chips con stout por $23.000 y tragos con Jameson a $11.500.

Strange Brewing

Está en Concepción Arenal 4768, Chacarita, donde desde las 18 horas habrá pintas a precio especial, combos con cheeseburger y copa gratis para quienes se llamen Patricio o Patricia.

San Patricio 2026. Foto: Freepik.

Bruce Grill Station

En Martín Fierro 3246, Parque Leloir, ofrecerá 2x1 en cervezas durante toda la jornada con variedades rubias, rojas, IPA, trigo y lager.

Malcriado

Tiene sede en Martín Fierro 3290, Parque Leloir, y también en Tortugas Open Mall, donde ofrecerá 2x1 en cervezas seleccionadas.

Almirante Dönn

Ubicado en Sarmiento 3263, Almagro, del 19 al 22 de marzo presentará cervezas especiales sin gluten y focaccia de Irish stew.