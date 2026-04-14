Llega el Festival de la Cerveza Capital con entrada gratis. Foto: lavozdelujan

La Plata se prepara para un fin de semana cargado de cerveza artesanal, música en vivo y propuestas gastronómicas con una nueva edición del Festival de la Cerveza Capital, que se realizará durante tres días al aire libre y con acceso gratuito.

El evento tendrá lugar en el Camping Municipal de La Plata, ubicado en 122 y 56, y abrirá sus puertas el viernes 17 desde las 18 horas, seguirá el sábado 18 a partir de las 16 h y cerrará el domingo 19 desde las 14 h, con actividades continuas.

Uno de los grandes ejes del festival será la participación de más de 30 cervecerías, que ofrecerán al público una carta diversa con más de 240 estilos de cerveza artesanal, desde variedades clásicas hasta opciones experimentales.

La propuesta se completa con un circuito gastronómico pensado para acompañar cada pinta, con platos que van desde street food hasta alternativas para compartir, en un espacio diseñado para el encuentro y la permanencia.

Cerveza Foto: Freepik

Grilla musical: DJs, bandas y shows por día

La música también tendrá un rol protagónico durante todo el fin de semana, con una programación que combina DJs, bandas y artistas de distintos géneros, pensada para públicos variados.

El viernes 17 estará dedicado a las bandejas y las sesiones electrónicas, con sets de Fancy, Jula Morales en formato vinilo y Marttein, mientras que el cierre quedará en manos de Come to Me.

El sábado llegará el turno de los shows en vivo con una grilla que cruza estilos y generaciones. Dirán presente Los Misterios, Mostruo!, Sara Hebe y El Mago y La Nueva, en una de las jornadas más esperadas.

Para el domingo 19, el festival bajará un cambio y sumará contenido pensado para disfrutar en familia. Se presentarán Manijas Percusión, Vida Pura, La Chabomba, Lemon Champs, y el cierre estará a cargo de Mario Luis.

Se celebrará en la ciudad de La Plata Foto: fiestascervecerasplatenses

Con entrada gratuita, espacio abierto y una propuesta integral, el Festival de la Cerveza Capital se consolida como uno de los eventos más destacados del calendario cultural platense y una opción ideal para disfrutar entre amigos o en familia.

La cerveza artesanal, un sector en crecimiento que impulsa eventos masivos

El Festival de la Cerveza Capital se inscribe en un contexto de expansión sostenida del sector cervecero artesanal en la Argentina, que en los últimos años logró consolidarse como una actividad productiva y cultural con alcance nacional.

Entre los factores que explican ese avance aparecen el turismo gastronómico, el fortalecimiento de festivales y ferias especializadas y la preferencia de los consumidores por experiencias asociadas a la producción independiente.

En ese marco, los festivales cerveceros se consolidaron como vitrinas clave para el sector. No solo permiten mostrar la diversidad de estilos y productores, sino que además funcionan como motores de circulación económica y cultural a nivel local, un perfil que el Festival de la Cerveza Capital busca reforzar en La Plata.