Cómo preparar la cerveza verde en casa y en simples pasos. Foto: Freepik.

San Patricio es el santo patrón de Irlanda y, como cada 17 de marzo, su festividad se celebra ampliamente alrededor del mundo. Esta fecha honra la vida y legado del misionero y obispo del siglo V que evangelizó dicho país y que es reconocido por haber convertido a los irlandeses al cristianismo y por usar el trébol como símbolo para explicar la Trinidad (Padre, Hijo y Espíritu Santo).

La tradición de beber cerveza en el Día de San Patricio está asociada con la cultura irlandesa y su famosa cerveza, como la Guinness. Originalmente, la festividad era una celebración religiosa, pero con el tiempo se transformó en una fiesta popular llena de desfiles, música y alcohol.

San Patricio en casa. Foto: Freepik.

Uno de los elementos más icónicos de esta celebración es la cerveza verde, que en muchos lugares se sirve como un símbolo de esta fecha. Esta práctica tiene más que ver con la diversión y el espíritu festivo que con una tradición religiosa, y es una forma de rendir homenaje a Irlanda y su cultura cervecera. ¿Cómo se prepara?

Cómo hacer la mejor cerveza verde, paso a paso

Ingredientes para la receta de la cerveza verde

2 cervezas claras de 355 mililitros

8 gotas de colorante vegetal verde

Paso a paso para preparar la cerveza verde en casa. Foto: Freepik.

Paso a paso para hacer cerveza verde

Servir la cerveza en un vaso o tarro sin hacer mucha espuma. Agregar el colorante vegetal verde y mezclar suavemente hasta que la cerveza se tiña de color verde esmeralda.

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