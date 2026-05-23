Tres pueblitos peatonales hermosos de Argentina.

A la hora de descubrir nuevos destinos, los pueblos de Argentina se destacan por su encanto y logran conquistar a quienes los visitan. Son lugares ideales para encontrar tranquilidad y escapar del caos de la rutina. Pero además, hay algunos pueblos peatonales que se destacan por su belleza e invitan a recorrerlos caminando.

En estos lugares, cada recorrido tiene un objetivo claro: proteger el entorno natural y disfrutarlo sin alterarlo. Por eso, caminar se convierte en la mejor forma de conocerlos y de conectar con su esencia. A continuación, te contamos cuáles son.

La Cumbrecita, Córdoba

La Cumbrecita es el primer pueblo peatonal de Sudamérica y de Argentina. Allí, no se permite el ingreso con vehículos y todos los recorridos están previstos para ser realizados a pie.

Cascadas que bajan de la sierra, bosques milenarios entre los senderos, ríos de agua cristalina y típicas construcciones alpinas a uno y otro lado del camino son algunas de las características que definen su identidad.

La Cumbrecita, Córdoba. Foto: Instagram @lacumbrecitaoficial

Ubicada en un pequeño valle de las Sierras Grandes de Córdoba, a 1450 msnm, La Cumbrecita se caracteriza por sus casas de estilo centroeuropeo concentradas a la vera de los senderos que atraviesan el bosque.

Visitar el pueblo es ingresar a un refugio de tranquilidad, donde la naturaleza y la mano del hombre han logrado mantener el equilibrio. Gracias a esto, La Cumbrecita y sus alrededores fueron declarados Reserva Natural de Uso Múltiple (ley provincial Nª 8476).

El pueblo cuenta con una importante infraestructura de servicios. Hoteles, complejos de cabañas, hospedajes y suites con servicios de primera calidad; complejos recreativos, visitas guiadas y excursiones de turismo aventura componen parte de la oferta.

La Cumbrecita, Córdoba. Foto: Instagram @lacumbrecitaoficial

Además, las recetas de la tradición centroeuropea se combinan con la cocina criolla, creando diferentes platos que se pueden degustar en bares y restaurantes.

La Carolina, San Luis

Al igual que La Cumbrecita, La Carolina dio un paso importante en la preservación de su patrimonio cultural y natural mediante la implementación de la peatonalización, mejorando significativamente la experiencia de quienes la visitan.

La Carolina es un pequeño pueblo de unos 300 habitantes, ubicado a 80 kilómetros al norte de la ciudad de San Luis, a los pies del cerro Tomolasta y a 1.600 metros sobre el nivel del mar.

La Carolina, de San Luis, fue elegido en 2023 como uno de los pueblos más lindos del mundo. Foto: NA

En 2023 fue elegido como “el pueblo más lindo del mundo” por la Asamblea Ordinaria de la Organización Mundial del Turismo de Naciones Unidas (OMT) a través del reconocimiento “Best Tourism Villages”. En cuanto a la búsqueda de pepitas de oro, es una tradición que se sostiene tras más de dos siglos y que responde al pasado.

Con aire fresco y puro, y rodeado de arroyos de gran belleza, sus calles empedradas y las viviendas revestidas con piedra de la zona conservan intacto el espíritu y la estética del antiguo pueblo colonial.

Iruya, Salta

Iruya, ubicado a 2.780 metros sobre el nivel del mar en la provincia de Salta, es un pintoresco pueblo “colgado” de la montaña, famoso por sus calles empedradas, angostas y empinadas, ideales para recorrer a pie.

Iruya se encuentra ubicado a 2.780 metros sobre el nivel del mar en la provincia de Salta.

Se trata de un pueblo ubicado a las alturas que tiene una arquitectura única y una rica historia detrás. Visitarlo es como viajar en el tiempo. Se encuentra a 307 kilómetros de la capital de Salta y está dentro de la reserva de biosfera de las Yungas.

Este pueblo argentino tiene más de 250 años de existencia y mantuvo sus tradiciones a lo largo de las décadas. Siguen existiendo las casas de adobe, piedra y paja y las calles empedradas.