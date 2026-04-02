Cortínez es una localidad argentina ubicada en el partido de Luján, en la provincia de Buenos Aires. Foto: Facebook / Cortinez, Pueblo De La Naturaleza.

A solamente dos horas de la Ciudad de Buenos Aires y a 10 kilómetros del centro de Luján, se encuentra un pequeño pueblito que es conocido por sus destinos rurales y paisajes sacados de ensueño. Con su ritmo pausado, casas antiguas y calles de tierra, este lugar de solo 1500 habitantes invita a recorrer su historia y gastronomía.

Estamos hablando de Cortínez, un pueblo que fue fundado en 1888, con la llegada del entonces Ferrocarril Buenos Aires al Pacífico, cuyo arribo impulsó a las primeras familias a asentarse en la zona. Hoy, la Estación Cortínez funciona como espacio cultural y símbolo de la identidad local, aunque no tiene un servicio regular.

Cortínez, provincia de Buenos Aires Foto: Instagram @municipiodelujan

El corazón de Cortínez es el boulevard Dr. Muñiz, un corredor arbolado rodeado de viviendas bajas, antiguos almacenes y casas de campo recicladas. Sin embargo, una de las características que más atraen a los visitantes es su propuesta gastronómica, marcada por parrillas libres, platos tradicionales y cocinas que conservan el sabor del campo bonaerense.

Cortínez: encontrá tranquilidad, naturaleza y rica gastronomía a pocos kilómetros de CABA

Entre las paradas obligadas de este maravilloso pueblito perdido en la provincia de Buenos Aires, se destaca Don Obayca, un restaurante montado en un viejo almacén de ramos generales, reconocido por sus carnes a la parrilla, pastas caseras, picadas, empanadas y postres típicos.

Cortínez, provincia de Buenos Aires Foto: Instagram @municipiodelujan

También se suman opciones como La Vieja Pulpería de Tessone y los espacios verdes donde se combinan almuerzos campestres con tardes de descanso rodeadas de naturaleza.

Escapada corta en Buenos Aires: qué hacer en Cortínez

Además de sus atractivos culinarios, Cortínez invita a recorrer sus alrededores: estancias, quintas y extensos campos ideales para caminar, leer bajo los árboles o simplemente descansar. Su tranquilidad lo convierte en un destino elegido por familias, parejas y grupos que buscan desconectar sin recorrer largas distancias.

Cortínez, provincia de Buenos Aires Foto: Instagram @municipiodelujan

Pero esto no es todo: además, este pueblito también tiene su propio calendario festivo, destacando la Fiesta del Asado con Cuero, organizada junto con instituciones tradicionalistas y el municipio de Luján, que atrae a vecinos y visitantes en un fin de semana repleto de folklore, baile y gastronomía local.

Cómo llegar a Cortínez desde CABA

Para llegar a Cortínez desde Ciudad Autónoma de Buenos Aires en auto, una de las opciones más directas es salir por Acceso Oeste en dirección a Luján.

Una vez en la zona de Luján, hay que tomar la salida hacia la Ruta Nacional 5 y continuar unos kilómetros hasta el acceso señalizado hacia Cortínez. Desde allí, se ingresa por camino local y en pocos minutos se llega al pueblo.

El trayecto total es de aproximadamente 80 kilómetros y suele demorar 1 hora y 15 minutos, según el tránsito.

Si vas en transporte público, una alternativa es tomar el tren de la línea Ferrocarril Sarmiento hasta Luján y luego combinar con remis, taxi o colectivo local hacia Cortínez.