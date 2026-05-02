Milanesas gigantes, fugazzetta rebosante y fainá gratinada Foto: Instagram @lazarpada.almagro

En un barrio donde la identidad gastronómica se respira en cada esquina, Almagro acaba de sumar una pizzería que ya está dando que hablar. Se trata de La Zarpada Almagro, un nuevo local que recupera el ADN del bodegón porteño y lo cruza con la tradición pizzera en un formato abundante, directo y sin medias tintas.

Ubicada en Bulnes 910, esta pizzería se instaló rápidamente como punto de encuentro para vecinos, fanáticos de la pizza al molde y amantes de los platos que llegan a la mesa diciendo “acá se viene a comer en serio”.

Pizza estilo bodegón: masa generosa y toppings sin timidez

En La Zarpada Almagro, la pizza es protagonista absoluta. La propuesta se apoya en masas aireadas, base crocante y una cocción pareja que permite cargar sin pudor de muzzarella, salsa y rellenos. El resultado: porciones pesadas, rendidoras y con ese sabor clásico que remite a las pizzerías históricas de Buenos Aires.

En Bulnes 910, Almagro Foto: Instagram @lazarpada.almagro

La fugazzetta rellena es una de las estrellas indiscutidas. Alta, exagerada y colmada de queso, combina cebolla bien chamuscada y un interior que desborda al corte, convirtiéndose en uno de esos platos que se comparten… aunque cueste largarlo.

Milanesas XL: el espíritu bodegón en su máxima expresión

El costado bodegonero se termina de confirmar con milanesas gigantes, servidas en tamaño XL y pensadas claramente para más de una persona. Hay versiones clásicas y otras gratinadas, siempre con carne tierna y empanado parejo.

La milanesa napolitana es de las más pedidas: salsa equilibrada, jamón, queso fundido y una presentación que ocupa media mesa. Un plato que combina nostalgia, abundancia y lógica porteña.

Fainá gratinada: el detalle que marca la diferencia

Si hay algo que termina de sellar la identidad del lugar es la fainá gratinada, una vuelta de tuerca sobre un clásico intocable. Sale dorada, alta, con interior cremoso y una capa de queso que suma contundencia sin tapar el sabor original.

Funciona como acompañamiento ideal de la pizza, aunque muchos la piden sola y la convierten en protagonista.

Abrió una pizzería con espíritu bodegón Foto: Instagram @lazarpada.almagro

Ambiente relajado y precios que invitan a volver

El local, amplio y de estética sencilla, apuesta por mesas cómodas, clima relajado y un servicio descontracturado. No busca sofisticación, sino la sensación de bodegón moderno, donde comer mucho y bien sigue siendo la premisa principal.

La relación precio-calidad es otro de los puntos fuertes: porciones abundantes, platos pensados para compartir y valores que hacen que volver no sea un lujo.

Por qué La Zarpada Almagro ya es un nuevo clásico del barrio

Recupera el espíritu bodegón sin caer en lo antiguo

Ofrece platos abundantes que generan alto impacto visual

Combina tradición pizzera con minutas bien porteñas

Tiene platos “instagrameables” ideales para Google Discover

Se apoya en el boca en boca y en la experiencia real del comensal

Apuesta a la abundancia sin culpa que ya es furor en el barrio. Foto: Instagram @lazarpada.almagro

Datos clave

Nombre: La Zarpada Almagro

Dirección: Bulnes 910, Almagro, CABA

En un barrio donde la competencia gastronómica es fuerte, La Zarpada Almagro logra destacarse sin artificios, apostando a lo de siempre: buena comida, porciones generosas y sabor que deja ganas de volver.