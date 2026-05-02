Fiesta del Pollo al Barro Foto: Foto generada con IA Canal 26

Cada invierno, una localidad bonaerense se convierte en el epicentro de una de las celebraciones gastronómicas más esperadas del calendario: la Fiesta del Pollo al Barro. El evento reúne a miles de visitantes que llegan atraídos por una propuesta irresistible: comida típica, porciones gratuitas, tradición criolla y un ambiente familiar que invita a quedarse todo el día.

Pero antes de armar el plan, hay tres preguntas claves que todos se hacen: dónde se realiza, cuándo es y cómo llegar. Acá te lo contamos en detalle.

Dónde se realiza la Fiesta del Pollo al Barro

La fiesta se realiza en Belén de Escobar, cabecera del partido de Escobar, ubicada en la zona norte del conurbano bonaerense. Con una fuerte identidad comunitaria, espacios verdes y un crecimiento turístico sostenido, Belén de Escobar se posiciona como un punto de encuentro ideal para este tipo de celebraciones populares.

El evento suele desarrollarse en predios municipales, plazas céntricas o espacios cercanos al río, preparados especialmente para recibir a vecinos y visitantes con puestos gastronómicos, escenarios para espectáculos en vivo y áreas al aire libre.

Cuándo se celebra

La Fiesta del Pollo al Barro se lleva a cabo durante el invierno, generalmente en el mes de julio, coincidiendo con las vacaciones de invierno. Esto la convierte en un plan perfecto para familias, parejas y grupos de amigos.

La fecha exacta puede variar cada año, por lo que se recomienda consultar la agenda cultural del municipio o las redes oficiales de Escobar antes de viajar. De todos modos, es un evento anual que ya se ganó su lugar entre los clásicos bonaerenses.

El gran protagonista: pollo al barro y sabores criollos

El corazón de la fiesta es la cocción tradicional del pollo al barro: el ave se condimenta, se envuelve y se cubre completamente con barro para luego cocinarse entre brasas. El resultado es una carne jugosa, tierna y con un inconfundible sabor ahumado.

Pavita al horno. Foto: Freepik

Uno de los mayores atractivos es que muchas porciones se reparten de manera gratuita, como parte del espíritu festivo y comunitario. Además, el evento incluye:

Puestos de comida típica

Productos regionales

Artesanos

Música en vivo

Danzas folklóricas

Actividades para chicos

Fiesta del Pollo al Barro Foto: prensa

Cómo llegar en auto a Belén de Escobar

Viajar en auto es una de las opciones más cómodas.

Desde CABA:

Tomar Autopista Panamericana (Acceso Norte)

Continuar por el ramal Escobar

Tomar la bajada señalizada hacia Belén de Escobar

Seguir las indicaciones al predio del evento

El viaje dura aproximadamente 45 minutos a 1 hora, dependiendo del tránsito. Durante los días de la fiesta suele haber operativos especiales y zonas de estacionamiento habilitadas.

Cómo llegar en tren

El tren es una alternativa simple y accesible:

Línea Mitre , ramal Retiro–Zárate

Bajar en la estación Belén de Escobar

Desde la estación, el predio de la fiesta suele encontrarse a pocas cuadras o con servicios de transporte local disponibles.

Llegar en colectivo

Belén de Escobar está bien conectada mediante colectivos desde:

CABA

Pilar

Tigre

Zárate y localidades cercanas

Durante los días del evento la demanda aumenta, por lo que conviene viajar temprano.

Si buscás un plan distinto, popular y con fuerte identidad argentina, Belén de Escobar y su Fiesta del Pollo al Barro son una excelente elección para disfrutar del invierno bonaerense.