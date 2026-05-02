Turismo termal Foto: Foto generada con IA Canal 26

La microrregión Tierra de Palmares volvió a marcar agenda en el mapa turístico de Entre Ríos con la presentación oficial de la cuarta edición del Pasaporte Termal, una iniciativa estratégica que busca incentivar los viajes durante la temporada baja y fortalecer el trabajo conjunto entre destinos. El lanzamiento se llevó a cabo en la ciudad de Paraná, con la participación de autoridades provinciales, representantes municipales y referentes del sector turístico.

Esta novedosa propuesta permitirá a los visitantes recorrer tres de los complejos termales más importantes de la provincia —Colón, San José y Villa Elisa— accediendo a descuentos del 50 % en las entradas, promoviendo estadías más largas y una experiencia integral en la región.

Un impulso clave para el turismo en temporada baja

El Pasaporte Termal 2026 estará vigente del 4 de mayo al 30 de junio, un período estratégico para el sector turístico, ya que coincide con meses de menor afluencia. El objetivo principal es dinamizar la economía local, sostener el empleo y mantener activos a los prestadores turísticos en un momento clave del calendario.

Una estrategia conjunta para promover el turismo en temporada baja

Desde la Municipalidad de Colón, a través de la Secretaría de Turismo y Cultura, destacaron la importancia de este tipo de acciones conjuntas, que no solo benefician a los visitantes, sino que también consolidan a la región como un destino competitivo durante todo el año.

Cómo funciona el Pasaporte Termal

El sistema es ágil, sencillo y no requiere inscripción previa. El funcionamiento es el siguiente:

El visitante paga la entrada general en cualquiera de los complejos termales incluidos.

Recibe automáticamente el Pasaporte Termal .

Con ese pasaporte accede a los otros dos complejos con un 50 % de descuento en la entrada general.

Este formato invita a los turistas a completar el circuito, conocer nuevas localidades y extender su permanencia en la microrregión Tierra de Palmares, generando mayor impacto económico y visibilidad para cada destino.

Termas de Colón, Entre Ríos. Foto: termascolon

Trabajo regional que da resultados

El secretario de Turismo y Cultura de Colón, Federico Escher, remarcó que el Pasaporte Termal es una herramienta que refleja el valor del trabajo articulado entre municipios, permitiendo ofrecer una oferta diversificada y complementaria.

Además, desde Termas Colón señalaron que en ediciones anteriores se registró una tasa de repitencia cercana al 25 %, lo que demuestra que una parte significativa de los visitantes logró recorrer más de un complejo termal, validando la efectividad de la iniciativa.

Más experiencias para disfrutar la región

El Pasaporte Termal se suma a una agenda turística más amplia que Colón y la microrregión vienen impulsando para seguir posicionándose como destino todo el año. Entre las propuestas destacadas se encuentran:

Distinguished Gentleman’s Ride , el próximo 17 de mayo , un evento internacional que combina motos clásicas y una causa solidaria.

Big Day, una jornada dedicada a la observación de aves, con protagonismo del Parque Nacional El Palmar y reservas naturales de la región.

Estas acciones complementan la oferta termal con experiencias culturales, naturales y recreativas, ampliando el perfil del visitante y fortaleciendo la identidad turística regional.

La cuarta edición del Pasaporte Termal fue presentada en Paraná

Tierra de Palmares, un destino que se consolida

La cuarta edición del Pasaporte Termal reafirma el posicionamiento de Tierra de Palmares como una microrregión que apuesta al desarrollo sostenible, a la cooperación entre ciudades y a la innovación en productos turísticos. Colón, San José y Villa Elisa vuelven a demostrar que el trabajo en conjunto es clave para crecer, atraer visitantes y ofrecer experiencias de calidad.

Con beneficios concretos, una propuesta clara y múltiples actividades complementarias, el Pasaporte Termal se perfila como una de las herramientas más atractivas del calendario turístico entrerriano 2026.