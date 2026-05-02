Dónde comer la mejor empanada salteña en Buenos Aires: precios, direcciones y secretos bien norteños
Masa fina, carne cortada a cuchillo y jugo irresistible. En esta guía, los mejores lugares para probarlas en CABA, con precios actualizados y direcciones exactas.
Buenos Aires es un crisol gastronómico donde conviven sabores de todo el país, pero hay uno que despierta pasiones y debates eternos: la empanada salteña. Masa fina, carne cortada a cuchillo, papa justa, comino, pimentón y ese jugo irresistible que obliga a comerla con cuidado. Aunque nació en el norte, hoy algunas de las mejores empanadas salteñas del país se comen sin salir de CABA.
Si sos de los que buscan autenticidad, horno de barro y recetas heredadas, esta guía te va a servir. Acá te contamos dónde comer la mejor empanada salteña en Buenos Aires, con precios actualizados, direcciones exactas y qué pedir en cada lugar.
La Imperfecta (Palermo): la referencia obligada
Cuando se habla de empanada salteña en Buenos Aires, El Imperfecto aparece en todas las conversaciones. Fundado por cocineros salteños, trabaja con receta tradicional, condimentos traídos del NOA y cocción en horno de barro a leña.
La empanada es chica, bien jugosa, con carne cortada a cuchillo y papa, y se sirve acompañada de yasgua (salsa de tomate y ají).
- Dónde queda: Gascón 1417, Palermo
- Precio estimado: entre $2.000 y $2.600 por unidad (abril 2026, según carta y reseñas)
- Imperdible: empanada salteña de carne + empanada de queso frita
La Morena (Recoleta): empanadas y peña salteña
Más que un restaurante, La Morena es un pedazo de Salta en Buenos Aires. Además de empanadas, hay música folclórica, vinos del norte y clima de peña. Sus empanadas se hacen al horno o fritas, con masa casera y relleno clásico de carne y papa.
- Dónde queda: Austria 2032, Recoleta
- Precio estimado: entre $2.300 y $2.800 por unidad
- Imperdible: empanada salteña al horno con yasgua
Empanadas La Morenita (Flores): la joya barrial
Menos conocida pero muy valorada por vecinos y fanáticos, La Morenita es una casa de empanadas de perfil bajo y sabor bien norteño. Ideal para comprar y llevar. La empanada es abundante y con relleno clásico.
- Dónde queda: Yerbal 2841, Flores
- Precio estimado: entre $1.800 y $2.200 por unidad
- Ideal si buscás buena empanada salteña sin pagar precios gourmet
¿Qué tiene que tener una empanada salteña auténtica?
Según cocineros del norte y especialistas gastronómicos, una empanada salteña tradicional debe tener:
- Carne sí o sí cortada a cuchillo
- Papa en cubitos
- Comino y pimentón
- Masa fina y repulgue marcado
- Cocción al horno (idealmente de barro)
Dónde está la mejor empanada salteña de Buenos Aires
Si buscás la experiencia más auténtica, El Imperfecto sigue siendo la referencia. Para algo más festivo y cultural, La Morena suma música y tradición. Y si preferís un plan simple y económico, La Morenita es una gran sorpresa.