Dónde comer las mejores empanadas salteñas Foto: Foto generada con IA Canal 26

Buenos Aires es un crisol gastronómico donde conviven sabores de todo el país, pero hay uno que despierta pasiones y debates eternos: la empanada salteña. Masa fina, carne cortada a cuchillo, papa justa, comino, pimentón y ese jugo irresistible que obliga a comerla con cuidado. Aunque nació en el norte, hoy algunas de las mejores empanadas salteñas del país se comen sin salir de CABA.

Si sos de los que buscan autenticidad, horno de barro y recetas heredadas, esta guía te va a servir. Acá te contamos dónde comer la mejor empanada salteña en Buenos Aires, con precios actualizados, direcciones exactas y qué pedir en cada lugar.

Las mejores empanadas salteñas de Buenos Aires. Foto: Instagram @elimperfectook

La Imperfecta (Palermo): la referencia obligada

Cuando se habla de empanada salteña en Buenos Aires, El Imperfecto aparece en todas las conversaciones. Fundado por cocineros salteños, trabaja con receta tradicional, condimentos traídos del NOA y cocción en horno de barro a leña.

La empanada es chica, bien jugosa, con carne cortada a cuchillo y papa, y se sirve acompañada de yasgua (salsa de tomate y ají).

Dónde queda: Gascón 1417, Palermo

Precio estimado: entre $2.000 y $2.600 por unidad (abril 2026, según carta y reseñas)

Imperdible: empanada salteña de carne + empanada de queso frita

La Morena (Recoleta): empanadas y peña salteña

Más que un restaurante, La Morena es un pedazo de Salta en Buenos Aires. Además de empanadas, hay música folclórica, vinos del norte y clima de peña. Sus empanadas se hacen al horno o fritas, con masa casera y relleno clásico de carne y papa.

Dónde queda: Austria 2032, Recoleta

Precio estimado: entre $2.300 y $2.800 por unidad

Imperdible: empanada salteña al horno con yasgua

Empanadas La Morenita (Flores): la joya barrial

Menos conocida pero muy valorada por vecinos y fanáticos, La Morenita es una casa de empanadas de perfil bajo y sabor bien norteño. Ideal para comprar y llevar. La empanada es abundante y con relleno clásico.

Dónde queda: Yerbal 2841, Flores

Precio estimado: entre $1.800 y $2.200 por unidad

Ideal si buscás buena empanada salteña sin pagar precios gourmet

Empanadas salteñas.

¿Qué tiene que tener una empanada salteña auténtica?

Según cocineros del norte y especialistas gastronómicos, una empanada salteña tradicional debe tener:

Carne sí o sí cortada a cuchillo

Papa en cubitos

Comino y pimentón

Masa fina y repulgue marcado

Cocción al horno (idealmente de barro)

Dónde está la mejor empanada salteña de Buenos Aires

Si buscás la experiencia más auténtica, El Imperfecto sigue siendo la referencia. Para algo más festivo y cultural, La Morena suma música y tradición. Y si preferís un plan simple y económico, La Morenita es una gran sorpresa.