El pueblo de la Patagonia que quiere conquistar al mundo Foto: Foto generada con IA Canal 26

En el extremo noroeste de la Patagonia argentina existe un destino que todavía conserva el encanto de lo auténtico, pero que empieza a captar la atención del mundo. Rodeado de volcanes activos, bosques milenarios y aguas termales únicas, Caviahue-Copahue se consolida como uno de los pueblos de montaña más sorprendentes de Sudamérica y sueña con convertirse en un referente global del turismo sustentable.

Ubicado a más de 1.600 metros sobre el nivel del mar, en pleno corazón de Neuquén, este pequeño enclave patagónico reúne paisajes imponentes durante todo el año y una identidad cultural que lo vuelve completamente distinto a cualquier otro destino del país.

Naturaleza extrema: volcanes, lagunas y bosques ancestrales

Lo primero que impacta al llegar es el entorno natural. Caviahue-Copahue se encuentra dentro de un área protegida dominada por el imponente volcán Copahue, uno de los más activos de la región. A su alrededor se despliega un escenario casi cinematográfico: lagunas de aguas minerales, campos geotérmicos humeantes y bosques de araucarias milenarias, árboles sagrados para las comunidades originarias.

Cascada de Caviahue-Copahue, uno de los grandes atractivos de la Patagonia argentina. Foto: Facebook / SomosCaviahue.

Los senderos de trekking permiten recorrer cascadas escondidas, miradores naturales y paisajes que cambian de color según la estación. Cada caminata ofrece una experiencia distinta, ideal tanto para viajeros aventureros como para quienes buscan conexión con la naturaleza.

Termas con propiedades únicas en el mundo

Uno de los grandes tesoros del lugar son las Termas de Copahue, reconocidas internacionalmente por la composición de sus aguas volcánicas. Sus baños sulfurosos y fangoterapias atraen visitantes que buscan bienestar, relajación y tratamientos naturales, posicionando al pueblo como un polo de turismo termal y de salud.

Durante la temporada estival, el complejo termal se convierte en uno de los principales motores económicos de la región, con turistas que llegan desde distintos puntos de Argentina y del exterior.

Invierno, nieve y deportes de montaña

Cuando el frío comienza a sentirse, Caviahue cambia completamente de cara. Desde junio hasta los primeros meses de primavera, la nieve cubre el paisaje y transforma al pueblo en un destino ideal para los amantes del invierno.

El centro de esquí de Caviahue, conocido por su entorno natural y pistas bien cuidadas, ofrece esquí alpino, snowboard, caminatas con raquetas y actividades familiares, lejos del caos de los grandes centros turísticos masivos.

Tradición, cultura y vida patagónica

Más allá de su geografía, Caviahue-Copahue destaca por su fuerte identidad cultural. En sus alrededores conviven comunidades mapuches y criollas que mantienen prácticas ancestrales como la trashumancia, una forma tradicional de pastoreo que sigue vigente.

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El contacto con los pobladores, la gastronomía regional y las fiestas locales permiten al visitante conocer una Patagonia genuina, lejos de los circuitos turísticos saturados.

Un pueblo argentino con proyección internacional

Gracias a su equilibrio entre desarrollo turístico, preservación ambiental y respeto por la cultura local, Caviahue-Copahue fue seleccionado como candidato a los Best Tourism Villages, una iniciativa internacional que reconoce a los pueblos rurales más destacados del mundo por su compromiso con el turismo responsable.

Esta distinción coloca al pueblo neuquino en el radar global y refuerza su proyección como uno de los destinos de montaña más completos de Argentina.

Por qué Caviahue-Copahue es un destino que hay que visitar ahora

Naturaleza volcánica impactante

Termas únicas con beneficios terapéuticos

Nieve y deportes de invierno

Cultura viva y tradiciones auténticas

Turismo sustentable y no masivo

En un mundo donde cada vez más viajeros buscan experiencias reales, paisajes intactos y tranquilidad, Caviahue-Copahue se posiciona como un secreto patagónico que empieza a brillar a nivel mundial.