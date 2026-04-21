El pueblo con mejor asado Foto: Foto generada con IA Canal 26

En la provincia de Buenos Aires existe un pequeño pueblo rural que reúne todo eso y más. Se llama Espora y, aunque todavía es un secreto para muchos, se está convirtiendo en el destino ideal para quienes buscan tranquilidad, gastronomía criolla y aire puro sin alejarse demasiado de la ciudad.

Un rincón rural que invita a bajar revoluciones

Espora es uno de esos lugares donde el tiempo parece correr distinto. Calles de tierra, campos abiertos, arboledas y una paz que se siente apenas bajás del auto. No hay multitudes ni apuros. El plan acá es simple y efectivo: llegar, respirar profundo y desconectarse.

Almacén de Espora Foto: Instagram @almacen.espora

Ubicado a poco más de una hora de la Ciudad de Buenos Aires, este paraje bonaerense resulta perfecto para una escapada corta, una salida en pareja, con amigos o incluso en familia. Muchos lo eligen solo para pasar el día, aunque también hay opciones para quedarse a dormir y alargar la experiencia rural.

El gran protagonista: asado a la cruz y cocina bien criolla

Si hay algo que hizo famoso a Espora es su propuesta gastronómica. La estrella indiscutida es el asado a la cruz, preparado a fuego lento, con cortes generosos y ese sabor ahumado que solo se logra con tiempo y paciencia.

Además del clásico asado de campo, se pueden encontrar:

Carnes a la parrilla y al horno de barro

Empanadas caseras recién hechas

Picadas con productos regionales

Sándwiches de bondiola y chorizo

Verduras asadas y platos bien hogareños

Postres tradicionales como flan, budines o queso con miel

Todo se sirve en un ambiente relajado, muchas veces al aire libre, con mesas bajo los árboles y una atención cercana que refuerza la sensación de estar “como en casa”.

Qué hacer en Espora además de comer bien

Aunque la gastronomía es el gran imán, Espora ofrece otras actividades ideales para completar la escapada:

Caminatas y paseos en bicicleta por caminos rurales

Cabalgatas en campos y estancias cercanas

Visita a la antigua estación de tren , testigo del pasado ferroviario

Experiencias de glamping en domos equipados, ideales para una noche diferente

Tardes de mate, lectura y descanso total

No hay agendas cargadas ni recorridos obligatorios: el encanto del lugar está en hacer poco y disfrutar mucho.

Espora, un pueblito rural ubicado en el partido de San Andrés de Giles. Foto: Facebook / Pueblos de Buenos Aires.

Cómo llegar a Espora desde Buenos Aires

Llegar es sencillo y rápido, lo que suma puntos para quienes buscan una escapada sin complicaciones:

En auto:

Acceso Oeste hasta Luján

Ruta Nacional 7

A la altura del km 120, tomar un camino rural de aproximadamente 8 km

Tiempo estimado: 1 hora y 20 minutos

En transporte público:

Tren Sarmiento hasta Luján

Micro hasta San Andrés de Giles

Remís o traslado local hasta Espora

¿Por qué Espora es ideal para un fin de semana distinto?

En un mapa saturado de destinos repetidos, Espora se destaca por ofrecer algo auténtico: campo real, comida de verdad y silencio. No es un lugar turístico masivo, y justamente ahí está su encanto.

Perfecto para quienes buscan salir de la rutina, celebrar algo especial o simplemente regalarse un día de descanso, este pequeño pueblo bonaerense demuestra que no hace falta viajar lejos para vivir una experiencia inolvidable.

Si estás planeando tu próxima escapada cerca de Buenos Aires, ahora ya sabés dónde el asado se cocina sin apuro y la desconexión es total.