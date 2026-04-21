A solo una hora de CABA: el pueblo bonaerense donde el asado a la cruz es un ritual y el tiempo se detiene
Emerge como una escapada rural perfecta para desconectar, comer asado a la cruz y disfrutar del silencio del campo. Un destino simple, auténtico y sin multitudes, ideal para cortar con la rutina y volver renovado.
En la provincia de Buenos Aires existe un pequeño pueblo rural que reúne todo eso y más. Se llama Espora y, aunque todavía es un secreto para muchos, se está convirtiendo en el destino ideal para quienes buscan tranquilidad, gastronomía criolla y aire puro sin alejarse demasiado de la ciudad.
Un rincón rural que invita a bajar revoluciones
Espora es uno de esos lugares donde el tiempo parece correr distinto. Calles de tierra, campos abiertos, arboledas y una paz que se siente apenas bajás del auto. No hay multitudes ni apuros. El plan acá es simple y efectivo: llegar, respirar profundo y desconectarse.
Ubicado a poco más de una hora de la Ciudad de Buenos Aires, este paraje bonaerense resulta perfecto para una escapada corta, una salida en pareja, con amigos o incluso en familia. Muchos lo eligen solo para pasar el día, aunque también hay opciones para quedarse a dormir y alargar la experiencia rural.
El gran protagonista: asado a la cruz y cocina bien criolla
Si hay algo que hizo famoso a Espora es su propuesta gastronómica. La estrella indiscutida es el asado a la cruz, preparado a fuego lento, con cortes generosos y ese sabor ahumado que solo se logra con tiempo y paciencia.
Además del clásico asado de campo, se pueden encontrar:
- Carnes a la parrilla y al horno de barro
- Empanadas caseras recién hechas
- Picadas con productos regionales
- Sándwiches de bondiola y chorizo
- Verduras asadas y platos bien hogareños
- Postres tradicionales como flan, budines o queso con miel
Todo se sirve en un ambiente relajado, muchas veces al aire libre, con mesas bajo los árboles y una atención cercana que refuerza la sensación de estar “como en casa”.
Qué hacer en Espora además de comer bien
Aunque la gastronomía es el gran imán, Espora ofrece otras actividades ideales para completar la escapada:
- Caminatas y paseos en bicicleta por caminos rurales
- Cabalgatas en campos y estancias cercanas
- Visita a la antigua estación de tren, testigo del pasado ferroviario
- Experiencias de glamping en domos equipados, ideales para una noche diferente
- Tardes de mate, lectura y descanso total
No hay agendas cargadas ni recorridos obligatorios: el encanto del lugar está en hacer poco y disfrutar mucho.
Cómo llegar a Espora desde Buenos Aires
Llegar es sencillo y rápido, lo que suma puntos para quienes buscan una escapada sin complicaciones:
En auto:
- Acceso Oeste hasta Luján
- Ruta Nacional 7
- A la altura del km 120, tomar un camino rural de aproximadamente 8 km
- Tiempo estimado: 1 hora y 20 minutos
En transporte público:
- Tren Sarmiento hasta Luján
- Micro hasta San Andrés de Giles
- Remís o traslado local hasta Espora
¿Por qué Espora es ideal para un fin de semana distinto?
En un mapa saturado de destinos repetidos, Espora se destaca por ofrecer algo auténtico: campo real, comida de verdad y silencio. No es un lugar turístico masivo, y justamente ahí está su encanto.
Perfecto para quienes buscan salir de la rutina, celebrar algo especial o simplemente regalarse un día de descanso, este pequeño pueblo bonaerense demuestra que no hace falta viajar lejos para vivir una experiencia inolvidable.
Si estás planeando tu próxima escapada cerca de Buenos Aires, ahora ya sabés dónde el asado se cocina sin apuro y la desconexión es total.