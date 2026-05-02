Las ferias poco conocidas de Buenos Aires. Foto: Saavedra Online.

Más allá de clásicos como San Telmo o Mataderos, Buenos Aires esconde ferias menos conocidas pero igual de atractivas. Con diseño independiente, productos originales y propuestas al aire libre, son el plan perfecto para salir y redescubrir la Ciudad. En ese sentido, en el barrio de Saavedra, uno de los más tranquilos y verdes de la Ciudad, aparece una opción ideal para disfrutar al aire libre. Se trata de una feria que combina diseño independiente, propuestas gastronómicas y emprendimientos locales, en un entorno relajado y rodeado de naturaleza, perfecto para pasar la tarde sin apuro.

Feria del Parque Saavedra: un clásico barrial con más de 300 puestos para recorrer al aire libre

Con más de 20 años de trayectoria y alrededor de 300 puestos de emprendedores y emprendedoras, la Feria del Parque Saavedra se consolidó como uno de los grandes clásicos del barrio. Es de esos lugares donde siempre hay algo nuevo para descubrir: desde artesanías y diseño independiente hasta propuestas gastronómicas y objetos únicos hechos a mano.

Feria del Parque Saavedra, Saavedra. Foto: Saavedra Online.

Ubicada en pleno corazón de Saavedra, dentro del parque, esta feria funciona desde hace más de dos décadas como un punto de encuentro para vecinos y visitantes que buscan un plan distinto. El entorno verde, sumado a la variedad de stands, la convierte en una opción ideal para pasar la tarde al aire libre, recorrer sin apuro y apoyar el trabajo local.

Entre los puestos se pueden encontrar ropa, bijouterie, zapatos, almohadones, libros, artículos de tecnología y una amplia oferta gastronómica para hacer una pausa y disfrutar algo rico durante el paseo.

Lugar: Parque Saavedra, en la intersección de Av. García del Río y Roque Pérez

Cuándo: sábados, domingos y feriados, de 9 a 18 horas

Barrio de Saavedra. Foto: Instagram @barriodesaavedra

Barrio Saavedra: un rincón verde y tranquilo para un plan al aire libre

Si buscás bajar un cambio dentro de la Ciudad, Saavedra es una de esas zonas que combinan calma, espacios verdes y vida de barrio. Con su parque como punto central, se volvió un lugar ideal para caminar, tomar algo al sol y disfrutar de propuestas como ferias y emprendimientos locales.

Nuevo patio de Juegos en Av. García del Rio, Saavedra. Foto: Canal26.com

Lejos del ritmo más acelerado de otras zonas porteñas, este barrio ofrece un plan distinto: aire libre, naturaleza y un ambiente relajado, perfecto para aprovechar el buen clima durante el fin de semana largo.