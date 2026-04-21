Postales de un paraíso natural en el noroeste argentino.

No es el Caribe ni pretende parecerlo. En el noroeste de La Rioja, rodeada de volcanes y a gran altura, Laguna Brava ofrece uno de los paisajes más impactantes de la Argentina, con un espejo de agua salada que refleja cielos limpios y una enorme colonia de flamencos.

El humedal se extiende en plena Cordillera de los Andes, dentro del departamento Vinchina, y forma parte de la Reserva Provincial Laguna Brava, un área protegida que resguarda ambientes de Puna y Altos Andes en estado casi prístino.

El entorno no es amable, pero sí fascinante. El clima seco, la amplitud térmica y la altura, que supera ampliamente los 4.000 metros sobre el nivel del mar, modelan un escenario donde conviven aguas someras, salares y montañas de tonos ocres y negros.

Postales de un paraíso natural en el noroeste argentino

Reserva Provincial Laguna Brava: qué es y dónde se encuentra

La reserva fue creada en 1980, mediante la Ley Provincial 3944, y abarca unas 405.000 hectáreas en el extremo noroeste riojano. Su valor ambiental llevó a que en 2003 fuera declarada sitio Ramsar, una categoría internacional que reconoce humedales clave para la biodiversidad.

Además de proteger la laguna, el área conserva vegas de altura, planicies salinas y corredores naturales utilizados por especies adaptadas a condiciones extremas, con muy bajo nivel de intervención humana.

Flamencos: por qué hay tantos en Laguna Brava

Postales de un paraíso natural en el noroeste argentino Foto: Wikipedia

Las postales más conocidas del lugar tienen un protagonista indiscutido: los flamencos andinos. La combinación de agua poco profunda, elevada salinidad y abundante alimento crea un hábitat ideal para estas aves, que llegan en grandes números durante distintas épocas del año.

El valor ecológico del sitio no termina allí. La reserva también alberga vicuñas, guanacos y otras especies típicas de la fauna altoandina, lo que refuerza su importancia como área de conservación.

Los volcanes, un paisaje protagonista de esta joya riojana

Postales de un paraíso natural en el noroeste argentino

Otro rasgo distintivo de Laguna Brava es su marco geográfico. Conos volcánicos, sierras áridas y planicies blancas construyen un paisaje que parece de otro planeta y que se diferencia de cualquier otro humedal del país.

Los contrastes de colores, el blanco de la sal, el rojo y negro de las montañas, el azul profundo del cielo, explican por qué este rincón riojano se convirtió en uno de los más fotografiados del oeste argentino.

Laguna Brava: cómo llegar desde la ciudad de La Rioja y qué tener en cuenta para la visita

El acceso no es sencillo y forma parte de la experiencia. Desde la ciudad de La Rioja, el recorrido suele hacerse vía Vinchina, por caminos de montaña y altura que requieren planificación y buen estado del vehículo.

Por las condiciones del terreno, el clima y la altitud, la visita se realiza habitualmente con guías o excursiones habilitadas. No hay infraestructura turística masiva: la propuesta es contemplar la naturaleza, respetar el entorno y entender que se trata de un área frágil y protegida.