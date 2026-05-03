El pueblito de Buenos Aires donde se celebra la Fiesta de la Tortita Negra:

Fiesta de la Tortita Negra. Foto: Facebook

En el último tiempo, lo que llamamos “las afueras de Buenos Aires” cobraron una gran importancia para el turismo, convirtiéndose en una opción ideal para quienes buscan paz, tranquilidad y contacto con la naturaleza. En ese contexto, comenzaron a destacarse pequeños parajes que durante años pasaron desapercibidos, pero que hoy sorprenden por su encanto, su historia y sus tradiciones.

Algunos de estos destinos, además, tienen celebraciones muy particulares que los vuelven aún más atractivos. Entre ellas, aparece una de las más curiosas y sabrosas: la Fiesta de la Tortita Negra, un evento que combina gastronomía, identidad local y espíritu comunitario.

Berdier, Buenos Aires Foto: X @gui10road

Berdier: el pueblito cerca de Buenos Aires que celebra la Fiesta de la Tortita Negra

A pocos kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires se encuentra Berdier, un pequeño pueblo rural con apenas 200 habitantes que, a pesar de su tamaño, mantiene viva una tradición que cada año convoca a visitantes de toda la provincia. Allí, la tortita negra se convierte en protagonista de una fiesta que busca impulsar la economía local y preservar la cultura.

El evento suele realizarse hacia fines de noviembre —aunque la fecha puede variar— y reúne a turistas que llegan en busca de una experiencia distinta, lejos del ritmo acelerado de la ciudad.

Berdier, Buenos AIres. Foto: Instagram @puebleando.arg

Fiesta de la Tortita Negra: tradición, sabores y actividades en Berdier

Cada año, Berdier celebra con orgullo este encuentro que homenajea a uno de los clásicos de la panadería argentina. La tortita negra, con su masa esponjosa y su característica capa de azúcar oscura y crocante, es una de las facturas más queridas y presentes en la mesa de los argentinos.

Durante la fiesta, los visitantes pueden probar versiones caseras, participar de talleres donde se comparten recetas familiares y conocer de cerca los secretos de su preparación. Además, uno de los momentos más esperados es la competencia para elegir la mejor tortita negra del año.

Qué hacer en Berdier: artesanías, música en vivo y gastronomía local

Más allá de la gastronomía, la celebración incluye puestos de artesanos, productos regionales y espectáculos musicales en vivo, que crean un ambiente festivo y relajado. Todo el pueblo se involucra en la organización, generando una experiencia cálida que invita a quedarse y disfrutar sin apuro.

También hay propuestas gastronómicas variadas que complementan la visita, ideales para pasar el día o incluso extender la escapada.

Cada año, Berdier celebra con orgullo su fiesta de la tortita negra, Foto: X @gui10road

Qué ver en Berdier: la estación de tren y otros atractivos del pueblo

Aunque es un destino pequeño, Berdier tiene rincones con mucho encanto. Uno de los más destacados es su antigua estación de tren, una reliquia de la época dorada del ferrocarril en Argentina. Si bien ya no está en funcionamiento, conserva su estructura original y se convirtió en un punto ideal para quienes disfrutan de la fotografía y la historia.

Además, el entorno rural ofrece espacios perfectos para caminar, andar en bicicleta o recorrer a caballo, en contacto directo con la naturaleza.

Berdier, Buenos AIres. Foto: Instagram @puebleando.arg

Dónde queda Berdier y cómo llegar desde Buenos Aires

Berdier se encuentra a unos 150 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires, lo que lo convierte en una escapada accesible para un fin de semana. El trayecto es relativamente corto y permite desconectar rápidamente del entorno urbano para sumergirse en un paisaje campestre.

Turismo rural en Buenos Aires: por qué Berdier es una escapada ideal de fin de semana

Entre su tranquilidad, su identidad local y propuestas originales como la Fiesta de la Tortita Negra, Berdier se posiciona como una de esas joyas escondidas que vale la pena descubrir. Un destino perfecto para quienes buscan bajar un cambio, comer rico y vivir una experiencia distinta cerca de la ciudad.