Cómo llegar en tren a la Laguna de Lobos:

Laguna de Lobos Foto: Foto generada con IA Canal 26

La Laguna de Lobos es uno de esos destinos bonaerenses que nunca pasan de moda. Ubicada a poco más de 100 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires, combina naturaleza, tranquilidad y una fuerte tradición pesquera. Lo mejor es que se puede llegar en tren, una opción económica, práctica y cada vez más elegida por quienes buscan una escapada sin auto. En esta nota te contamos paso a paso cómo llegar en tren a la Laguna de Lobos, qué tener en cuenta y por qué sigue siendo un clásico para los amantes de la pesca.

Dónde queda la Laguna de Lobos y por qué es tan elegida

La laguna se encuentra en el partido de Lobos, en el centro-norte de la provincia de Buenos Aires. Es famosa por la pesca del pejerrey, especialmente durante el otoño y el invierno, aunque también se disfruta durante todo el año para actividades al aire libre como caminatas, picnic y paseos en kayak.

A diferencia de otros espejos de agua más alejados, Lobos tiene la ventaja de contar con conexión ferroviaria, algo que la convierte en una opción ideal para una escapada de fin de semana sin gastar de más.

Laguna de Lobos. Foto: Municipalidad de Lobos.

Cómo llegar en tren a la Laguna de Lobos desde Buenos Aires

Llegar en tren a Lobos es sencillo, aunque requiere un pequeño trasbordo. El viaje en sí ya forma parte del plan, ya que permite disfrutar del paisaje rural bonaerense.

Llegar en tren a la Laguna de Lobos es una alternativa cómoda y accesible desde distintos puntos del Gran Buenos Aires y la Ciudad. Actualmente, existen dos opciones ferroviarias para arribar a la ciudad de Lobos:

Línea Sarmiento : servicio Merlo – Lobos , ideal para quienes se encuentran en la zona oeste del conurbano.

Línea Roca: servicio Cañuelas – Lobos, una opción muy utilizada por pasajeros que parten desde Constitución y localidades del sur.

Ambos servicios finalizan en la Estación Lobos, ubicada en el centro de la ciudad. Desde allí, restan aproximadamente 15 kilómetros hasta la Laguna de Lobos, trayecto que puede realizarse en remís, taxi o vehículo particular alquilado en el lugar.

Consejos esenciales para el viaje en tren

Llevar efectivo : cerca de la laguna hay pocos comercios y muchos aceptan solo efectivo.

Equipo de pesca liviano : el tren es cómodo, pero conviene evitar bultos grandes.

Provisiones básicas : agua, protector solar y algo para comer, especialmente si vas por el día.

Ropa acorde al clima: el viento suele sentirse fuerte cerca del agua.

Pesca en la Laguna de Lobos: qué esperar

La Laguna de Lobos es sinónimo de pejerrey, aunque también se pueden encontrar dientudos y carpas. La pesca puede realizarse:

Desde la costa

Embarcado (alquiler de botes en clubes y pesqueros habilitados)

Durante los meses fríos es cuando se dan las mejores piezas, aunque siempre conviene consultar el estado del pique antes de viajar.

Escapadas de Semana Santa, Laguna de Lobos

¿Vale la pena ir a Lobos en tren?

Definitivamente sí. Viajar en tren a la Laguna de Lobos es:

Económico

Seguro

Ideal para quienes no tienen auto

Perfecto para una escapada de 1 o 2 días

Además, combina turismo rural, pesca y descanso en un entorno natural que sigue manteniendo su esencia.

Un clásico que nunca falla

La Laguna de Lobos sigue siendo uno de los destinos más elegidos por pescadores y amantes de la tranquilidad. Llegar en tren no solo es posible, sino también una experiencia que suma valor al viaje. Si buscás un plan simple, accesible y con aire de tradición bonaerense, este rincón es una apuesta segura.