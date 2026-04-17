La mejor laguna para que los jubilados vayan a pescar en otoño:

Pesca en Buenos Aires Foto: Foto generada con IA Canal 26

El otoño es, para muchos jubilados, la estación ideal para retomar una de las actividades más placenteras: la pesca en laguna. El calor intenso queda atrás, los vientos suelen ser más suaves y el ritmo general baja, creando el escenario perfecto para disfrutar sin apuros. En ese contexto, hay un destino que se destaca año tras año y se gana el consenso de pescadores experimentados: la laguna de Lobos, un clásico bonaerense que combina buen pique, comodidad y accesos simples.

Ubicada en el corazón de la provincia de Buenos Aires, la laguna de Lobos es considerada por muchos como una de las mejores opciones para jubilados que buscan pescar en otoño sin largas distancias ni exigencias físicas.

Por qué la laguna de Lobos es ideal para jubilados

Uno de los grandes atributos de la laguna de Lobos es su entorno amigable. Se trata de una laguna de tamaño mediano, con costas mayormente bajas, sectores ordenados y múltiples espacios donde se puede pescar desde tierra firme sin dificultad. Esto resulta clave para personas mayores que prefieren evitar embarcarse o caminar largas distancias.

Durante el otoño, el pejerrey mantiene una actividad constante, favorecida por la baja gradual de la temperatura del agua. No es una pesca explosiva, pero sí pareja y entretenida, ideal para quienes disfrutan del proceso tanto como del resultado.

Además, en esta estación disminuye notablemente la afluencia de visitantes de verano, lo que se traduce en más tranquilidad, menos ruido y mejores lugares disponibles.

Laguna de Lobos, Buenos Aires. Foto: Turismo Lobos.

Qué especies se pescan y cómo encarar la jornada

El pejerrey es, sin dudas, el gran protagonista. En otoño suele encontrarse a media agua, lo que permite usar líneas sencillas, livianas y fáciles de manipular, algo muy valorado por los jubilados.

Con una caña telescópica, una línea de flote y carnada tradicional (mojarra viva o filet), se puede pasar toda la mañana pescando sin cansancio. También aparecen carpas y, en menor medida, bagres, que aportan variedad a la jornada.

Otro punto a favor es que no se requiere equipamiento sofisticado ni gastos elevados: la laguna permite una pesca accesible, relajada y sin complicaciones.

Servicios y comodidades que suman puntos

La laguna de Lobos cuenta con servicios que marcan la diferencia para el público jubilado:

Bajadas habilitadas y sectores cuidados

Parrillas, mesas y zonas de descanso

Sanitarios cercanos

Restaurantes y almacenes en las inmediaciones

Alquiler de botes (opcional)

Todo está pensado para que la experiencia sea cómoda y segura, incluso para quienes viajan solos o por primera vez.

Cómo llegar a la laguna de Lobos

Llegar a la laguna de Lobos es sencillo y rápido, otro motivo por el que se vuelve una opción tan elegida.

Desde la Ciudad de Buenos Aires:

Tomar Autopista Riccheri o Acceso Oeste

Empalmar con Ruta Nacional 205 en dirección a Cañuelas

Continuar hasta Lobos (aprox. 100 km en total)

El camino es completamente asfaltado, con buen estado general y servicios a lo largo del trayecto. En menos de dos horas se llega al centro de la ciudad y, desde allí, en minutos, a la laguna.

También existen micros de larga distancia y tren, una gran ventaja para jubilados que prefieren viajar sin auto.

Lobos Laguna Foto Turismo Lobos.tur.ar

Un destino para disfrutar más allá de la pesca

Lobos es una ciudad tranquila, con ritmo pausado, ideal para pasar el día o incluso quedarse una noche. Muchos jubilados combinan la pesca con caminatas, almuerzos sin apuro o charlas en la costanera, aprovechando el clima otoñal.

Lejos del estrés y del turismo masivo, la laguna ofrece una experiencia genuina, donde el tiempo parece avanzar más lento.

La elección justa para el otoño

Para jubilados que buscan buena pesca, accesos fáciles, tranquilidad y servicios, la laguna de Lobos es una de las mejores alternativas del otoño en la provincia de Buenos Aires. No exige grandes traslados ni esfuerzos, y devuelve jornadas de pesca serenas, ideales para disfrutar esta etapa de la vida.

A veces, el mejor plan no está lejos ni es complicado: alcanza con una caña, una reposera y una laguna que siempre responde.