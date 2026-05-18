Cómo llegar a la Fiesta de la Empanada Ferroviaria en Tandil:

Empanadas Foto: Redes

Si estabas esperando una excusa perfecta para una escapada serrana, acá tenés una que mezcla tradición, cocina en vivo y espíritu solidario: la primera Fiesta de la Empanada Ferroviaria se realiza en Tandil el 20 de junio, con entrega y actividades entre las 9 y las 14 en el Polideportivo del Club Ferrocarril Sud, sobre Av. Colón 1469. Además de ver la preparación en el momento, la jornada suma música y otras propuestas (como tortas fritas), con una producción planificada de 200 docenas.

Las empanadas fritas al disco son las grandes protagonistas del evento. Foto: Unsplash

A continuación, te dejo la guía más útil: cómo llegar a Tandil y, una vez en la ciudad, cómo ubicarte rápido para llegar al club sin perder tiempo.

1) Cómo llegar a Tandil en auto

Desde CABA/AMBA, el viaje por ruta ronda los 350 km y puede llevar cerca de 3 h 50 min según tránsito y paradas. La referencia vial más clara es que Tandil está conectada por la Ruta Nacional 226, y esa ruta empalma con la Ruta Nacional 3 en Azul (un punto típico de enlace si venís desde Buenos Aires).

Ruta clásica y simple (muy usada):

Ir hacia Azul por los corredores habituales desde Buenos Aires y empalmar a RN 226 rumbo a Tandil.

Tip de seguridad y tiempo: salí temprano si apuntás a estar cerca de la apertura (9 hs), porque los ingresos urbanos pueden cargarse en feriados y fines de semana largos; además, la RN 226 tiene tramos urbanos con alto movimiento.

2) Cómo llegar en micro (sin auto, igual de directo)

Si preferís viajar descansando, hay servicios de micro desde Buenos Aires a Tandil. La opción en bus suele tardar alrededor de 4 h 40 min a 5 h (dependiendo del punto de salida).

Llegada en Tandil: vas a bajar en la Terminal de Ómnibus de Tandil, ubicada en Av. Buzón 400, que funciona las 24 hs. Desde ahí podés tomar taxi/remis en la puerta (la propia info de terminal lo contempla) y en minutos estás en el club.

3) Ya en Tandil: cómo llegar al Club Ferrocarril Sud (Av. Colón 1469)

La fiesta se organiza con entrega y actividades en el Polideportivo del Club Ferrocarril Sud (Av. Colón 1469). Como punto de referencia, el club también figura ubicado en Av. Colón esquina Arana (misma zona, útil para orientar GPS o consultas).

Polideportivo de Ferro Foto: Web Club Ferro

En colectivo urbano (económico)

Si querés moverte en transporte público local, hay líneas que pasan cerca del club, como 500, 501/ROJO, 502 y 503, y paradas cercanas sobre Av. Colón.

En taxi/remis (rápido)

Desde la terminal (Av. Buzón 400) tenés taxis/remises disponibles, ideal si vas con familia o llegás justo.

4) Consejos para ir “sin fallar” (y disfrutar más)

Reservá con tiempo si querés asegurar empanadas: la organización informó cupo limitado por la producción prevista y canales de reserva.

Guardá la dirección exacta: “ Av. Colón 1469, Tandil ” para GPS.

Planificá tu ventana horaria: la entrega/actividad está pautada de 9 a 14 , así que conviene llegar con margen.

Si publicás esta nota para Discover: evitá títulos exagerados y prometé solo lo que el texto cumple; Google recomienda encabezados claros y no engañosos.

Datos útiles si vas a viajar por la fiesta

¿Cuándo es la Fiesta de la Empanada Ferroviaria? El 20 de junio, con actividades/entrega de 9 a 14.

¿Dónde se hace? En el Polideportivo del Club Ferrocarril Sud, Av. Colón 1469, Tandil.

¿Se puede llegar en micro? Sí: llegás a la Terminal de Tandil (Av. Buzón 400) y desde ahí combinás con taxi/remis o colectivo.