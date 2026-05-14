Recrear el espíritu de 1810 es posible: cómo inscribirse a la Fiesta Popular del 25 de Mayo para disfrutar gastronomía de época
Cómo anotarse a la Fiesta Popular del 25 de Mayo en Gualeguaychú: requisitos, dónde presentar la planilla y qué es la Experiencia 1810.
En Gualeguaychú, el 25 de Mayo no se limita a un acto escolar o una escarapela en la solapa: se transforma en una experiencia masiva donde la ciudad entera se pone en modo “1810”, con puestos ambientados como pulperías, bailes tradicionales sobre la pasarela y una promesa irresistible: comida y bebida de época.
Si sos parte de una institución, un grupo artístico, una agrupación tradicionalista o simplemente querés sumarte con una propuesta gastronómica, la inscripción ya está abierta y tiene una fecha clave de cierre. A continuación, te dejo una guía clara y práctica para participar y, además, ideas para entender por qué la “Experiencia 1810” se volvió uno de los atractivos más buscados del calendario patrio local.
Experiencia 1810: un viaje al siglo XIX a través de la comida y la bebida
La gran estrella de esta celebración es la llamada “Experiencia 1810”: puestos y espacios que recrean estética, vestuario y costumbres de comienzos del siglo XIX, con una consigna clara: vender y elaborar comidas y bebidas típicas del 1810.
Según el material oficial del municipio, los puestos suelen organizarse en dos grandes categorías a elección: Pulperías y Temas libres, y participan en un formato de concurso que premia la ornamentación, la coherencia histórica y la puesta en escena.
Lo más atractivo es que la ambientación no es un detalle: cada puesto debe estar caracterizado (ropa de época, decoración alusiva y estética criolla) para que la experiencia sea realmente inmersiva.
¿Y qué se come? La fiesta suele conectar con el imaginario patrio de sabores bien criollos (guisos, masas dulces, recetas tradicionales), y la idea es que cada propuesta “cuente” una parte de ese 1810 desde el plato: el aroma, la presentación y hasta la forma de servir.
Cómo completar la inscripción a la Fiesta Popular del 25 de Mayo
Acá va el paso a paso tal como lo indica la información oficial de la Fiesta Popular 25 de Mayo 2026:
- Descargá la planilla y el material necesario: en el sitio oficial se indica que podés descargar la planilla de inscripción, el reglamento y otros documentos (incluidos requerimientos para manipulación de alimentos y material específico para baile).
- Armá la documentación obligatoria: al momento de presentar la inscripción, se solicita llevar:
- Planilla completa
- Fotocopia de DNI
- Constancia de CUIL
- CBU del responsable
- Presentación presencial: la documentación se entrega en la Oficina de Ceremonial y Protocolo, ubicada en Yrigoyen 75 (Gualeguaychú).
- Fecha clave: la convocatoria tiene un cierre informado para el viernes 15 de mayo (edición 2026). Además, el sitio oficial indica presentarse antes del 16 de mayo con toda la documentación.
- Cronograma previo (si participás con puesta/baile/puesto) Se difundieron instancias organizativas previas, como sorteo de puestos, capacitaciones y ensayos en el Corsódromo durante los días anteriores.
Consejo: llevá todo impreso, completo y con copia extra. Si presentás CBU, verificá que sea legible y corresponda al responsable declarado (es un motivo frecuente de ida y vuelta).
Fiesta Popular del 25 de Mayo: qué es y dónde se realiza
La Fiesta Popular del 25 de Mayo de Gualeguaychú es una de las celebraciones patrias locales más convocantes. Se realiza desde 2001 (comenzó en Plaza San Martín) y desde 2004 se desarrolla principalmente en el Corsódromo, donde se consolidó como evento masivo.
En la jornada del 25, la actividad se organiza en etapas:
- Mañana en Plaza San Martín: izamiento de bandera y homenaje.
- Tedeum en la Catedral San José.
- Acto protocolar y desfile cívico-militar en el área del Parque de la Estación (según la reseña oficial).
- Cierre fuerte en el Corsódromo con danzas tradicionales (Pericón, Vals, Chamamé y Candombe) y la gran zona de puestos ambientados.
El municipio destaca que el tramo de bailes puede reunir a más de 2000 personas en escena, y que la fiesta convoca aproximadamente 30 mil asistentes en cada edición.
Si querés vivir el 25 de Mayo como un verdadero viaje en el tiempo, la clave es simple: inscribite a tiempo, armá una propuesta con identidad y pensá cada detalle como si fuera 1810. Y si vas solo a disfrutar: andá con hambre, porque el Corsódromo se convierte en un mapa de sabores patrios que se recorre con mate en mano y corazón celeste y blanco.