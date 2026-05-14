La Fiesta Popular del 25 de Mayo Foto: gualeguaychu.gov

En Gualeguaychú, el 25 de Mayo no se limita a un acto escolar o una escarapela en la solapa: se transforma en una experiencia masiva donde la ciudad entera se pone en modo “1810”, con puestos ambientados como pulperías, bailes tradicionales sobre la pasarela y una promesa irresistible: comida y bebida de época.

Si sos parte de una institución, un grupo artístico, una agrupación tradicionalista o simplemente querés sumarte con una propuesta gastronómica, la inscripción ya está abierta y tiene una fecha clave de cierre. A continuación, te dejo una guía clara y práctica para participar y, además, ideas para entender por qué la “Experiencia 1810” se volvió uno de los atractivos más buscados del calendario patrio local.

Experiencia 1810: un viaje al siglo XIX a través de la comida y la bebida

La gran estrella de esta celebración es la llamada “Experiencia 1810”: puestos y espacios que recrean estética, vestuario y costumbres de comienzos del siglo XIX, con una consigna clara: vender y elaborar comidas y bebidas típicas del 1810.

Según el material oficial del municipio, los puestos suelen organizarse en dos grandes categorías a elección: Pulperías y Temas libres, y participan en un formato de concurso que premia la ornamentación, la coherencia histórica y la puesta en escena.

Gualeguaychú palpita la Fiesta Popular del 25 de Mayo Foto: gualeguaychu.gov

Lo más atractivo es que la ambientación no es un detalle: cada puesto debe estar caracterizado (ropa de época, decoración alusiva y estética criolla) para que la experiencia sea realmente inmersiva.

¿Y qué se come? La fiesta suele conectar con el imaginario patrio de sabores bien criollos (guisos, masas dulces, recetas tradicionales), y la idea es que cada propuesta “cuente” una parte de ese 1810 desde el plato: el aroma, la presentación y hasta la forma de servir.

Cómo completar la inscripción a la Fiesta Popular del 25 de Mayo

Acá va el paso a paso tal como lo indica la información oficial de la Fiesta Popular 25 de Mayo 2026:

Descargá la planilla y el material necesario: en el sitio oficial se indica que podés descargar la planilla de inscripción, el reglamento y otros documentos (incluidos requerimientos para manipulación de alimentos y material específico para baile). Armá la documentación obligatoria: al momento de presentar la inscripción, se solicita llevar:

Planilla completa

Fotocopia de DNI

Constancia de CUIL

CBU del responsable

Presentación presencial: la documentación se entrega en la Oficina de Ceremonial y Protocolo, ubicada en Yrigoyen 75 (Gualeguaychú). Fecha clave: la convocatoria tiene un cierre informado para el viernes 15 de mayo (edición 2026). Además, el sitio oficial indica presentarse antes del 16 de mayo con toda la documentación. Cronograma previo (si participás con puesta/baile/puesto) Se difundieron instancias organizativas previas, como sorteo de puestos, capacitaciones y ensayos en el Corsódromo durante los días anteriores.

Puestos estilo 1810, danzas y desfile Foto: gualeguaychu.gov

Consejo: llevá todo impreso, completo y con copia extra. Si presentás CBU, verificá que sea legible y corresponda al responsable declarado (es un motivo frecuente de ida y vuelta).

Fiesta Popular del 25 de Mayo: qué es y dónde se realiza

La Fiesta Popular del 25 de Mayo de Gualeguaychú es una de las celebraciones patrias locales más convocantes. Se realiza desde 2001 (comenzó en Plaza San Martín) y desde 2004 se desarrolla principalmente en el Corsódromo, donde se consolidó como evento masivo.

En la jornada del 25, la actividad se organiza en etapas:

Mañana en Plaza San Martín : izamiento de bandera y homenaje.

Tedeum en la Catedral San José .

Acto protocolar y desfile cívico-militar en el área del Parque de la Estación (según la reseña oficial).

Cierre fuerte en el Corsódromo con danzas tradicionales (Pericón, Vals, Chamamé y Candombe) y la gran zona de puestos ambientados.

El municipio destaca que el tramo de bailes puede reunir a más de 2000 personas en escena, y que la fiesta convoca aproximadamente 30 mil asistentes en cada edición.

Si querés vivir el 25 de Mayo como un verdadero viaje en el tiempo, la clave es simple: inscribite a tiempo, armá una propuesta con identidad y pensá cada detalle como si fuera 1810. Y si vas solo a disfrutar: andá con hambre, porque el Corsódromo se convierte en un mapa de sabores patrios que se recorre con mate en mano y corazón celeste y blanco.