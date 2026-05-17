Los 5 viajes nocturnos más increíbles del mundo para ver la Vía Láctea y auroras boreales. Foto: Travel + Leisure

El turismo ferroviario encontró una nueva manera de reinventarse: mirar hacia arriba. En distintos rincones del mundo, algunas compañías comenzaron a ofrecer viajes nocturnos especialmente diseñados para observar el firmamento lejos de las luces de las grandes ciudades. Ya no se trata solo de trasladarse de un punto a otro: en estas experiencias, el tren se convierte en parte esencial del viaje.

Astrónomos a bordo, estaciones remotas equipadas con telescopios y hasta pequeños planetarios sobre rieles forman parte de una tendencia que combina aventura, ciencia y contemplación. Desde los desiertos de Estados Unidos hasta las montañas nevadas de Noruega, estos recorridos invitan a recuperar algo cada vez más difícil de encontrar: cielos verdaderamente oscuros.

Turismo astronómico en tren: la nueva tendencia que crece en el mundo

En el este de Nevada, una de las regiones menos pobladas de Estados Unidos, circula el famoso “Great Basin Star Train”, una experiencia organizada por el histórico ferrocarril turístico de Ely junto al Parque Nacional Great Basin.

Great Basin Star Train, Estados Unidos. Foto: Travel + Leisure

El recorrido comienza al atardecer desde la antigua estación East Ely Depot y avanza lentamente por el valle de Steptoe mientras el cielo se oscurece. El destino es “Star Flat”, un apartado rincón del desierto acondicionado especialmente para la observación astronómica.

Para preservar la visión nocturna, incluso reciben collares con luz roja tenue. En noches despejadas, la Vía Láctea puede observarse a simple vista, una postal cada vez más rara en las grandes ciudades del mundo. El trayecto dura unas dos horas y media y suele agotarse meses antes, sobre todo durante el verano boreal.

Otra propuesta similar funciona en Santa Fe, Nuevo México, donde la compañía Sky Railway opera “The Stargazer”, uno de los pocos trenes dedicados exclusivamente a la observación astronómica en Norteamérica.

A diferencia del recorrido en Nevada, este tren no realiza paradas. El espectáculo sucede durante todo el trayecto mientras la formación atraviesa la inmensa cuenca de Galisteo, una zona reconocida por la oscuridad de sus cielos.

The Stargazer, México. Foto: Sky Railway

Los vagones calefaccionados permiten soportar el frío nocturno y también existen plataformas abiertas para observar el cielo sin obstáculos. La experiencia incluye incluso una copa de bienvenida con champán, reforzando la idea de un paseo pensado tanto para aprender como para disfrutar.

Los mejores trenes del mundo para ver estrellas y cielos nocturnos

En la Isla Sur de Nueva Zelanda, uno de los territorios con menor contaminación lumínica del planeta, el ferrocarril turístico Great Journeys New Zealand lanzó una experiencia especial vinculada al Matariki, el Año Nuevo maorí.

La celebración coincide con la primera aparición anual del cúmulo estelar de las Pléyades, un fenómeno de enorme importancia cultural para el pueblo maorí. El tren recorre la costa noreste de la isla durante una excursión nocturna de ocho horas que combina astronomía, gastronomía y tradiciones locales.

Después de una primera parte de la cena a bordo, los pasajeros llegan a Kaikoura, donde participan de una sesión guiada de observación astronómica con fogones, telescopios y un pequeño mercado nocturno.

El tren de Noruega que permite ver auroras boreales en plena noche

Más al norte, en Noruega, el gran atractivo no son las estrellas sino las auroras boreales. El “Northern Lights Train” parte desde Narvik, dentro del Círculo Polar Ártico, y recorre la línea ferroviaria de Ofoten, considerada la más septentrional de Europa occidental.

Northern Lights Train, Noruega. Foto: Artic Train

Entre octubre y marzo, el tren realiza salidas nocturnas dos veces por semana en busca del resplandor verde que ilumina ocasionalmente el cielo polar. El destino es Katterat, una pequeña aldea montañosa accesible únicamente por tren y prácticamente libre de contaminación lumínica.

Allí, esperan fogatas, guías locales y refugios tradicionales sami llamados “lavvu”, similares a las tiendas utilizadas históricamente por los pueblos indígenas del norte escandinavo.

High Rail 1375: el tren japonés con planetario y observación astronómica

Como suele ocurrir con muchas propuestas ferroviarias japonesas, el “High Rail 1375” lleva la experiencia un paso más allá. Todo el diseño interior está inspirado en la astronomía: los asientos exhiben motivos de constelaciones y uno de los vagones incluye una biblioteca temática junto a un pequeño planetario que proyecta imágenes del cielo nocturno sobre un techo abovedado.

High Rail 1375, Japón. Foto: Japan National Tourism Organization

Durante la noche, el servicio “High Rail Hoshizora”, que significa “Cielo Estrellado”, realiza una parada especial en la estación Nobeyama, la más alta de Japón, donde se desarrollan sesiones guiadas de observación astronómica.

El recorrido, relativamente económico para los estándares japoneses, se transformó en una de las experiencias ferroviarias más originales del país y una muestra de cómo el turismo temático puede convertir un simple traslado en una aventura inolvidable.