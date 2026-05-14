Fiesta Provincial La Criolla en Villa Gesell. Foto: Municipalidad Villa Gessel

Villa Gesell se prepara para una nueva edición de la Fiesta Provincial La Criolla, que se desarrollará del 23 al 25 de mayo con entrada libre y gratuita en el tradicional predio del Acceso Norte. El evento, uno de los más convocantes del calendario local, reunirá gastronomía típica, espectáculos en vivo y propuestas para toda la familia durante el fin de semana patrio.

La celebración volverá a instalarse en el ingreso principal de la ciudad, frente a la intersección de Avenida Buenos Aires y Alameda 219, donde cada año se concentra una importante afluencia de vecinos y turistas. Con un formato que combina tradición y entretenimiento, la fiesta busca consolidarse como una referencia cultural en la región.

Desde el municipio informaron que ya está abierta la preinscripción para artesanos, emprendedores y productores que deseen formar parte de la feria. La convocatoria incluye a quienes quieran montar puestos gastronómicos, comerciales o de exposición, con espacios organizados según las características de cada actividad.

Vecinos y turistas disfrutan de la Fiesta La Criolla en el Acceso Norte, con puestos gastronómicos, espectáculos en vivo y propuestas culturales durante el fin de semana patrio. Foto: Municipalidad Villa Gessel

Feriantes y emprendedores: un espacio para la venta

El registro estuvo habilitado hasta el 3 de mayo y se realizó exclusivamente a través del sitio web oficial de la Municipalidad. Según se detalló, habrá sectores diferenciados para puestos que requieran conexión eléctrica, además de áreas específicas destinadas a artesanos y microemprendimientos locales.

La organización apunta a ampliar la participación de productores de la zona y de distintos puntos del país, con el objetivo de enriquecer la propuesta y fortalecer el perfil regional de la fiesta. En ese sentido, se espera una amplia presencia de feriantes, artesanos y referentes del circuito gastronómico.

Fechas y ubicación de la Fiesta Provincial La Criolla

La Fiesta La Criolla se llevará a cabo durante tres jornadas consecutivas, del viernes 23 al domingo 25 de mayo, en coincidencia con el feriado patrio. El predio del Acceso Norte será nuevamente el epicentro de las actividades, con infraestructura especialmente montada para recibir al público.

En paralelo, el municipio ya comenzó con los trabajos de armado de carpas, puestos y señalización, con el fin de garantizar una experiencia ordenada y segura. También se prevén operativos de control, logística y medidas sanitarias durante todo el evento.

Gastronomía tradicional y shows en vivo

Uno de los principales atractivos será la oferta gastronómica, que incluirá platos tradicionales como locro, empanadas y asado, además de una variedad de productos regionales. La propuesta culinaria es uno de los puntos fuertes del evento y suele convocar a miles de visitantes en cada edición.

A su vez, la programación artística contemplará espectáculos de música en vivo y danzas folclóricas, con la participación de agrupaciones locales y regionales. Habrá actividades culturales y recreativas pensadas para públicos de todas las edades.

Cómo llegar a la Fiesta La Criolla en Villa Gesell

El predio donde se realiza la fiesta está ubicado en el Acceso Norte de Villa Gesell, uno de los principales ingresos a la ciudad, lo que facilita la llegada tanto en vehículo particular como en transporte público.

Para quienes viajan en auto desde Buenos Aires, el acceso más utilizado es por la Ruta Provincial 2 hasta Dolores, y luego por la Ruta 63 y la Ruta 11, que conecta directamente con Villa Gesell. Una vez en la ciudad, la señalización dirige hacia el Acceso Norte.

También se puede llegar en micros de larga distancia, que arriban a la terminal de Villa Gesell desde distintos puntos del país. Desde allí, hay taxis, remises y líneas de colectivo local que permiten llegar al predio en pocos minutos.

Durante los días del evento, se suelen implementar operativos de tránsito y zonas de estacionamiento cercanas, por lo que se recomienda llegar con anticipación para evitar demoras, especialmente en horarios pico.

La Fiesta La Criolla se mantiene como una de las celebraciones más representativas de Villa Gesell y busca consolidar su identidad como espacio de encuentro comunitario y difusión de tradiciones. Con entrada gratuita y una agenda cargada, se perfila como una de las propuestas destacadas del calendario turístico de mayo en la Costa Atlántica.