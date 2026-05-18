Incendio en el Hotel Huemul de Bariloche. Foto: Instagram @splifbariloche

Un incendio de gran magnitud destruyó por completo el histórico hotel Huemul, uno de los emblemas de Bariloche, luego de que una quema de residuos forestales sin autorización se descontrolara en cuestión de minutos. El episodio ocurrió el sábado por la tarde y dejó importantes pérdidas para la ciudad y el sector turístico.

El fuego se habría iniciado en la parte inferior del establecimiento, ubicado cerca de la avenida Ezequiel Bustillo, la ruta que une Bariloche con Puerto Pañuelo. En ese sector, personal del hotel realizaba tareas de mantenimiento y decidió quemar restos de poda, una práctica habitual en la zona durante el invierno, pero que requiere autorización del Servicio Provincial de Lucha contra el Incendio Forestal, la cual no había sido solicitada.

La situación se descontroló rápidamente cuando una chispa alcanzó vegetación seca adherida a una de las paredes del edificio. A partir de allí, las llamas avanzaron con rapidez por la estructura, favorecidas por la presencia de madera antigua y materiales altamente inflamables.

Así quedó el histórico hotel Huemul de Bariloche. Foto: Créditos a Baribache 3000

El hotel Huemul se encontraba cerrado al público y en proceso de acondicionamiento de cara a la temporada invernal, el período de mayor actividad turística en Bariloche. En su interior había elementos como colchones apilados y alfombras en preparación para la reapertura.

El incendio provocó un fuerte impacto en la ciudad, no solo por la pérdida de un edificio con valor histórico, sino también por la incertidumbre que genera en torno a las reservas de turismo estudiantil previstas para las próximas semanas.

Si bien la situación fue crítica, las condiciones climáticas ayudaron a evitar una tragedia mayor, ya que no se registraron vientos fuertes que pudieran haber expandido el fuego hacia el cercano Cerro Runge, una zona boscosa altamente combustible.

Así quedó el hotel Huemul después del incendio que arrasó con un ícono de Bariloche. Foto: X @WeretilneckOK

La avenida Bustillo permaneció cerrada durante varias horas debido al operativo de emergencia y la congestión vehicular fue intensa. Dos bomberos y una persona civil debieron recibir asistencia por inhalación de humo, aunque no se reportaron víctimas fatales. La investigación preliminar apunta a una posible negligencia, ya que la quema se habría realizado sin permiso y muy cerca del edificio, en un entorno donde los materiales facilitaron la rápida propagación del fuego.

No fue el primer golpe del fuego: el antecedente de hace 30 años

La historia del Huemul ya tenía una cicatriz: coberturas recientes consignaron que el hotel había sufrido otro incendio hace alrededor de 30 años, un episodio recordado por referentes locales de la hotelería.

Ese antecedente vuelve más elocuente la escena de 2026: en construcciones con fuerte presencia de madera, el riesgo se multiplica si una chispa encuentra material seco y condiciones que favorecen la propagación.