Villa Logüercio: la escapada calma junto a la Laguna de Lobos Foto: Wikipedia

Hay lugares que no necesitan “atracciones” para enamorar: alcanzan el viento entre los juncos, el reflejo del agua y una costanera donde el reloj parece ir más lento. Villa Logüercio, en el partido bonaerense de Lobos, es exactamente eso: un paraje chico, arbolado y sereno, asentado sobre la margen norte de la Laguna de Lobos, un espejo de agua que se convirtió en un clásico para escapadas de fin de semana cerca de Buenos Aires.

Lo mejor: no hace falta planear demasiado. Podés ir por el día con mate y vianda, o quedarte a dormir en la zona para vivir el atardecer sobre la laguna, cuando el cielo baja de velocidad y el paisaje se vuelve una postal.

Dónde queda Villa Logüercio y por qué queda “a mano”

Villa Logüercio está a unos 15 km de la ciudad de Lobos y se accede desde la Ruta Nacional 205 (km 111,5), con un tramo final por camino pavimentado hacia la laguna. Para quienes salen desde CABA o alrededores, la distancia ronda 115 km (según el punto de partida), lo que la convierte en una salida cómoda para un fin de semana o incluso un “day trip”.

La gran protagonista: la Laguna de Lobos, un humedal para mirar con otros ojos

La Laguna de Lobos ocupa alrededor de 800 hectáreas y forma parte de un ambiente de humedal con vegetación típica (juncales, pastizales) que funciona como refugio de fauna y aves. Esa combinación explica por qué el plan más simple suele ser el mejor: caminar sin apuro por la costa, buscar un lugar con sombra y escuchar. En días tranquilos, se ven aves acuáticas y, con algo de suerte, también aparecen animales de ambientes rurales y ribereños, como coipos (nutrias) o reptiles comunes de la zona.

Qué hacer en Villa Logüercio: planes simples que funcionan

1) Caminar la costanera y armar un picnic

La villa tiene una costanera ideal para caminatas cortas o largas, con sectores donde suele haber espacio para sentarse y pasar el día al aire libre. Si vas con chicos o en modo relax, este plan gana por goleada: manta, termo, algo rico y el paisaje como compañía.

El rincón de Lobos para caminar, remar y mirar aves Foto: Instagram @vientoerrante

2) Kayak, bote o deportes náuticos suaves

La laguna se presta para actividades recreativas en el agua, como paseos en bote o kayak (según prestadores y condiciones del día). La recomendación es simple: evitá días de mucho viento y priorizá horarios de luz pareja (mañana o tarde), cuando el agua suele estar más “amable”.

3) Pesca deportiva (con reglas: lo más importante)

La Laguna de Lobos es conocida por la pesca recreativa, especialmente del pejerrey, pero hay un punto clave: en la provincia rige una veda de pejerrey del 1/9 al 30/11, y durante ese período la pesca recreativa se habilita solo sábados, domingos y feriados, con límites de captura (para la mayoría de las lagunas, el tope informado es 15 piezas). Además, la Provincia recuerda que hay que contar con la licencia deportiva vigente y respetar disposiciones específicas.

Una historia ligada al agua, al ferrocarril y al turismo local

Villa Logüercio se consolidó como destino cuando la zona empezó a ordenarse para recibir visitantes y actividades recreativas ligadas a la laguna. En ese proceso, el Club de Pesca Lobos fue un actor decisivo: se fundó el 6 de mayo de 1943 y en 1945 adquirió tierras sobre la margen de la laguna para desarrollar su infraestructura deportiva. El propio club destaca la existencia de una estación hidrobiológica/laboratorio desde hace más de 20 años y menciona la cría y siembra anual de alevinos de pejerrey como parte del mantenimiento del recurso.

A 115 km de Buenos Aires Foto: Wikipedia

Por otro lado, la villa integra el programa Pueblos Turísticos de la provincia (su adhesión se informó desde 2010, y diferentes reseñas sitúan el impulso local desde fines de los 2000).

Itinerario sugerido (para aprovecharla sin correr)

Opción 1: Día completo

Llegada media mañana, caminata corta por la costanera.

Picnic + mate con vista a la laguna.

Tarde de kayak/bote o pesca (si corresponde por normativa).

Atardecer: el mejor “show” del lugar (y gran foto para redes).

Opción 2: Fin de semana