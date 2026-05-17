Llega la primera Fiesta de la Empanada Ferroviaria. Foto: Bon Viveur.

En Tandil, una receta tan tradicional como la empanada se convierte en el punto de partida de una propuesta que mezcla cocina, formación y encuentro social. La idea no es solo producir y vender, sino también abrir un espacio donde el trabajo colectivo, el aprendizaje y la vida comunitaria se crucen en una misma jornada.

El próximo 20 de junio se llevará a cabo la primera edición de la Fiesta de la Empanada Ferroviaria, una iniciativa organizada en conjunto por el Club Ferrocarril Sud y el Centro de Formación Laboral 403. Se trata de una propuesta solidaria que busca fortalecer el vínculo entre ambas instituciones y la comunidad tandilense a través de una actividad productiva con fines educativos y sociales.

Cómo será la producción de las 200 docenas de empanadas

Para esta primera edición se prevé la elaboración de 200 docenas de empanadas, en un trabajo articulado entre el centro de formación y el club. El CFL 403 estará a cargo de la preparación de tapas y rellenos, mientras que el club asumirá tareas de armado, coordinación y logística general.

Llega la primera Fiesta de la Empanada Ferroviaria. Foto: Freepik.

La propuesta incluye además una preventa a precio accesible, pensada para facilitar el acceso de la comunidad y al mismo tiempo sostener el financiamiento de actividades institucionales. La docena se venderá a $9000 e incluirá dos aguas saborizadas de Pureza de las Sierras.

Dónde comprar las empanadas y cómo hacer la reserva

Las reservas se realizan a los teléfonos 2494685290 o 2494370609, y la entrega será el jueves 20 de junio, entre las 9 y las 14 horas, en el Polideportivo del Club Ferrocarril Sud (Av. Colón 1469). Desde la organización recomiendan respetar el horario para agilizar la entrega de los pedidos.

Además de la venta anticipada, durante la jornada también habrá propuestas gastronómicas para quienes se acerquen al evento y quieran disfrutar de las actividades en el lugar.

Cocina en vivo, música y actividades en la Fiesta de la Empanada Ferroviaria

Durante la jornada, uno de los atractivos principales será la cocina en vivo, donde se podrá ver el proceso de fritura de las empanadas en tiempo real. La propuesta busca acercar la producción gastronómica al público y poner en valor el trabajo detrás de cada elaboración.

El evento también contará con música en vivo y otras opciones gastronómicas, como la venta de tortas fritas, pensadas para acompañar la tarde. Más allá de la venta, la idea es generar un espacio de encuentro, con un clima festivo y abierto a toda la comunidad.

Llega la primera Fiesta de la Empanada Ferroviaria. Foto: Unsplash

El objetivo solidario detrás de la Fiesta de la Empanada Ferroviaria

Desde las instituciones organizadoras remarcaron que el objetivo principal no es solo económico, sino también educativo y comunitario. Todo lo recaudado será destinado a sostener actividades formativas, talleres y tareas de mantenimiento tanto del club como del centro de formación.

La capacidad está limitada a 200 docenas, por lo que se recomienda realizar la reserva con anticipación. La iniciativa busca consolidarse como una experiencia que combine producción, aprendizaje y participación comunitaria, con la intención de repetirse en futuras ediciones.