Feria de Mataderos. Foto: turismo.buenosaires.gob.ar

El próximo lunes se celebra el 25 de Mayo y la Ciudad de Buenos Aires ya tiene todo listo para vivir una jornada a pura tradición. En una edición especial, la Feria de Mataderos ofrecerá una propuesta familiar y gratuita con música en vivo, danzas folklóricas, artesanías y los sabores más emblemáticos y clásicos de la cocina argentina.

El evento se realizará de 11 a 18 horas en la intersección de Avenida Lisandro de la Torre y Avenida de los Corrales, en el barrio de Mataderos. Como cada año, vecinos y turistas podrán disfrutar de una jornada cargada de cultura popular y espíritu patrio.

Feria de Mataderos. Foto: turismo.buenosaires.gob.ar

Qué actividades habrá en la Feria de Mataderos por el Día de la Patria

Durante toda la jornada habrá shows musicales en vivo, artistas invitados y presentaciones de grupos de danzas folklóricas que le pondrán color y tradición a uno de los clásicos porteños más convocantes.

Además, la feria contará con puestos de artesanías y una amplia oferta gastronómica con comidas típicas como empanadas, locro, humita, tamales, tortas fritas y pastelitos, acompañados por vino y otras propuestas regionales.

Feria de Mataderos. Foto: turismo.buenosaires.gob.ar

La Feria de Mataderos es uno de los eventos culturales más emblemáticos de Buenos Aires y cada edición convoca a miles de personas que buscan disfrutar de la tradición argentina en un ambiente familiar y festivo.

*Cabe destacar que desde la organización informaron que la actividad se suspende en caso de lluvia.

@buenosairesrandom_ 🇦🇷✨ Buenos Aires celebra el 25 de mayo la Feria de Mataderos. 💙 Una edición especial para disfrutar de una jornada gratuita, llena de música, tradiciones y comida típica 🎶🥟 Un clásico de la ciudad que se llena de alegría, emoción, donde siempre pasan cosas lindas y todos terminan participando 🇦🇷✨ ✨ Puestos de artesanías ✨ Shows en vivo ✨ Músicos invitados ✨ Grupos de danzas folklóricas Además vas a encontrar comidas típicas y cosas ricas: 🥟 empanadas 🍲 locro 🌽 humita 🫔 tamales 🍷 vino 🍪 tortas fritas y pastelitos 📍¿Dónde? Av. Lisandro de la Torre y Av. de los Corrales 🕚 De 11 a 18 h 👉 Un clásico porteño que mezcla tradición, música y comida en un solo plan. ☔ IMPORTANTE: se suspende por lluvia. En la descripción te dejo toda la info, como siempre 😉 Y seguime para más planes y viajes ✈️ #25demayo #planesgratis #ʙᴜᴇɴᴏsᴀɪʀᴇs #feriademataderos #argentina ♬ sonido original - ✈️ Viajes y planes desde BA

Un patrimonio cultural vivo en el Oeste porteño

En una ciudad en constante transformación, la Feria de Mataderos demuestra que las tradiciones no son reliquias del pasado, sino herramientas vivas para entender quiénes somos. En el oeste de CABA, la historia argentina sigue respirando entre guitarras, locro y folklore, recordando que la identidad también se construye en comunidad.

Cómo llegar a la Feria de Mataderos

La tradicional Feria de Mataderos se realiza en la esquina de Av. Lisandro de la Torre y Av. de los Corrales, en el barrio porteño de Mataderos.

Feria de Mataderos. Foto: turismo.buenosaires.gob.ar

Para llegar en transporte público, estas son algunas de las líneas de colectivo que te dejan cerca, como el 36, 55, 63, 80, 92, 97, 103, 117, 126, 141, 155, 180 y 185. También se puede llegar en tren a través de la línea Belgrano Sur y caminar unas cuadras hasta el predio.

Si vas en auto desde el centro de Buenos Aires, una de las opciones más directas es tomar Avenida 9 de Julio, continuar por Avenida Independencia y luego seguir por Avenida Alberdi hasta llegar a Lisandro de la Torre.