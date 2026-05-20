Laguna Salada Grande Foto: Wikipedia

La Laguna Salada Grande, ubicada en General Madariaga, se consolida como uno de los destinos más elegidos de la provincia de Buenos Aires para quienes buscan combinar pesca deportiva de pejerrey con descanso y actividades al aire libre. Su extensión, calidad de agua y tradición pesquera la convierten en una referencia dentro del circuito bonaerense.

Considerada una de las lagunas más rendidoras del país, este espejo de agua mantiene su prestigio entre pescadores que apuntan a ejemplares de buen porte. La presencia de pejerreyes que pueden superar el kilo alimenta la expectativa de aquellos aventureros que buscan sacar a relucir sus dones pesqueros.

Laguna Salada Grande: el rincón bonaerense más elegido por los amantes de la pesca deportiva

Las jornadas de pesca suelen exigir técnica y adaptación. El comportamiento del pejerrey en este ámbito obliga a afinar los equipos con líneas livianas y boyas pequeñas, especialmente cuando los peces se muestran cautelosos.

Laguna Salada Grande, General Madariaga @turismomadariaga oficial

Las capturas pueden darse a distintas profundidades, incluso cerca de la superficie, lo que requiere lectura constante del agua y paciencia. Esa combinación entre desafío y recompensa es parte del atractivo que mantiene vigente a la laguna entre los especialistas.

Con el paso del tiempo, la laguna bonaerense se ha sostenido como un escenario confiable, con rendimiento sostenido y condiciones naturales que favorecen la actividad. Su nivel de agua y su biodiversidad la mantienen dentro de los principales destinos del país.

Dónde queda y cómo llegar a la Laguna Salada Grande

El acceso a la Laguna Salada Grande se realiza desde la Ruta 74, a pocos kilómetros de la ciudad de General Madariaga. Un tramo final de caminos rurales conduce hasta el ingreso al Club de Pesca y Náutica, principal punto de acceso al espejo de agua.

Por tratarse de caminos de tierra, se recomienda verificar previamente el estado de los accesos antes de emprender el viaje. Para pescar, además, es necesario contar con la licencia habilitante de la Provincia de Buenos Aires.

Escapada familiar en Buenos Aires: actividades y descanso a orillas de la laguna

Más allá de la pesca, la laguna ofrece múltiples opciones para una escapada familiar o de turismo de cercanía. El predio cuenta con espacios verdes, áreas de picnic, sectores de parrillas y zonas habilitadas para acampe.

Laguna Salada Grande Foto: monte.gob.ar

También se pueden realizar actividades náuticas como kayak, canoa y vela, en un entorno natural amplio y sin urbanización intensiva. La tranquilidad del lugar lo vuelve ideal para quienes priorizan el contacto directo con la naturaleza.

A pocos metros se encuentra la Reserva Natural Provincial Laguna Salada Grande, que permite recorrer senderos y observar aves autóctonas. El área forma parte de un sistema de humedales de gran valor ecológico.

Qué servicios e infraestructura ofrece el predio de la Laguna Salada Grande

El Club de Pesca y Náutica de General Madariaga dispone de servicios pensados tanto para pescadores como para visitantes. Entre ellos se destacan el alquiler de embarcaciones, venta de carnada, bajada de lanchas y espacios de guardería.

La imperdible laguna para pescar pejerrey Foto: Foto generada con IA

El predio también ofrece opciones de alojamiento, como camping y dormitorios, además de una proveeduría y servicio gastronómico básico. Esto permite organizar jornadas completas sin la necesidad de traslados adicionales.

Con una superficie de miles de hectáreas y un ecosistema diverso, la laguna también alberga especies como tarariras, bagres y dientudos. Su riqueza natural y su historia pesquera la posicionan como un punto clave dentro del mapa turístico bonaerense.