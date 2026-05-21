Dónde ir el finde largo del 25 de Mayo:

Laguna de Chascomús, Buenos Aires. Foto: Wikipedia.

Con la llegada del fin de semana largo por el 25 de Mayo, muchas personas empiezan a buscar planes diferentes y al aire libre, pero sin alejarse demasiado ni gastar de más. En ese sentido, las escapadas cerca de la Ciudad de Buenos Aires para ir y volver en el día son de las opciones más elegidas para aprovechar el descanso patrio.

A pocos kilómetros de la Capital hay destinos que ofrecen naturaleza, historia, gastronomía y tranquilidad, ideales para una salida express durante el finde XL. A continuación, los tres lugares perfectos para una escapada durante el fin de semana largo del 25 de mayo.

Tres lugares para una escapada durante el fin de semana largo del 25 de Mayo

1. Alsina (Baradero)

A casi 130 km de la Ciudad de Buenos Aires, Alsina es un pequeño pueblo que conserva la tranquilidad y el encanto del pasado. Con calles serenas y construcciones antiguas, se convirtió en un destino ideal para quienes buscan relajarse sin grandes multitudes alrededor.

Alsina, localidad argentina del partido de Baradero. Foto: Wikipedia.

Qué hacer en Baradero

Actividades como paseos en bote y pesca , sumando un atractivo natural a la propuesta turística.

Visitar el Museo Histórico Municipal Alejandro Barbich, un imperdible del lugar donde los visitantes pueden recorrer exposiciones de objetos coloniales y obras de arte de artistas nacionales.

Es reconocido por su producción artesanal de quesos, dulces y aceites , lo que brinda una experiencia gastronómica única para quienes buscan sabores regionales.

Gastronomía: una parrillada para dos personas en “La Picaza” en mayo 2026 cuesta $44.000 (no incluye bebida).

Cómo llegar a Baradero desde la Ciudad de Buenos Aires

En auto: se llega por Panamericana y Ruta 9 rumbo a Rosario. El viaje demora cerca de 2 horas.

En micro: hay servicios diarios desde Retiro y el trayecto dura entre 2 y 3 horas.

En tren: la línea Mitre hacia Rosario tiene algunas paradas en Baradero, aunque con horarios limitados.

2. San Antonio de Areco: tradición gaucha y espíritu de pueblo

San Antonio de Areco es uno de los pueblos turísticos más emblemáticos de la provincia de Buenos Aires. A poco más de 110 km de CABA, ofrece un ambiente relajado, calles empedradas y una fuerte identidad criolla.

San Antonio de Areco. Foto: Canal26.com

Qué hacer en San Antonio de Areco

Recorrer el casco histórico y sus pulperías tradicionales

Caminar por la costanera del río Areco

Visitar el Museo Ricardo Güiraldes

Disfrutar de un almuerzo criollo con asado o pastas caseras

Durante los fines de semana largos suele haber ferias de artesanos y propuestas culturales, lo que lo vuelve aún más atractivo.

Gastronomía: una parrillada por persona en “El Fortín” en mayo cuesta $35.000 (no incluye bebida).

Cómo llegar a San Antonio de Areco desde la Ciudad de Buenos Aires

En auto : tomar la Ruta Nacional 8 desde Buenos Aires. El viaje dura alrededor de 1 hora y media.

En colectivo: desde la Terminal de Retiro salen micros directos con varias frecuencias diarias.

3. Chascomús: laguna, calma y atardeceres inolvidables

Chascomús es sinónimo de tranquilidad. Ubicada a unos 120 km de Buenos Aires, es perfecta para quienes desean desconectar del ruido urbano y disfrutar de la naturaleza.

Chascomús, ideal para una escapada. Foto/Instagram: @turismochascomus

Qué hacer en Chascomús

Caminar, andar en bici o descansar junto a la Laguna de Chascomús

Tomar mate en la costanera

Visitar el Centro Cultural Vieja Estación

Probar la repostería típica en confiterías históricas

Es un destino ideal para un paseo relajado, sin prisas y con espíritu de pueblo.

Gastronomía: una parrillada en “La Farola” para dos personas en mayo 2026 cuesta alrededor de $60.000.

Cómo llegar a Chascomús desde la Ciudad de Buenos Aires