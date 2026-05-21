Dónde ir el finde largo del 25 de Mayo: las mejores escapadas cerca de Buenos Aires
Estos tres destinos aparecen como opciones ideales para una escapada de ida y vuelta en el día, combinando naturaleza, historia y propuestas gastronómicas para disfrutar al máximo el fin de semana largo. ¿Te lo vas a perder?
Con la llegada del fin de semana largo por el 25 de Mayo, muchas personas empiezan a buscar planes diferentes y al aire libre, pero sin alejarse demasiado ni gastar de más. En ese sentido, las escapadas cerca de la Ciudad de Buenos Aires para ir y volver en el día son de las opciones más elegidas para aprovechar el descanso patrio.
A pocos kilómetros de la Capital hay destinos que ofrecen naturaleza, historia, gastronomía y tranquilidad, ideales para una salida express durante el finde XL. A continuación, los tres lugares perfectos para una escapada durante el fin de semana largo del 25 de mayo.
Tres lugares para una escapada durante el fin de semana largo del 25 de Mayo
1. Alsina (Baradero)
A casi 130 km de la Ciudad de Buenos Aires, Alsina es un pequeño pueblo que conserva la tranquilidad y el encanto del pasado. Con calles serenas y construcciones antiguas, se convirtió en un destino ideal para quienes buscan relajarse sin grandes multitudes alrededor.
Qué hacer en Baradero
- Actividades como paseos en bote y pesca, sumando un atractivo natural a la propuesta turística.
- Visitar el Museo Histórico Municipal Alejandro Barbich, un imperdible del lugar donde los visitantes pueden recorrer exposiciones de objetos coloniales y obras de arte de artistas nacionales.
- Es reconocido por su producción artesanal de quesos, dulces y aceites, lo que brinda una experiencia gastronómica única para quienes buscan sabores regionales.
- Gastronomía: una parrillada para dos personas en “La Picaza” en mayo 2026 cuesta $44.000 (no incluye bebida).
Cómo llegar a Baradero desde la Ciudad de Buenos Aires
- En auto: se llega por Panamericana y Ruta 9 rumbo a Rosario. El viaje demora cerca de 2 horas.
- En micro: hay servicios diarios desde Retiro y el trayecto dura entre 2 y 3 horas.
- En tren: la línea Mitre hacia Rosario tiene algunas paradas en Baradero, aunque con horarios limitados.
2. San Antonio de Areco: tradición gaucha y espíritu de pueblo
San Antonio de Areco es uno de los pueblos turísticos más emblemáticos de la provincia de Buenos Aires. A poco más de 110 km de CABA, ofrece un ambiente relajado, calles empedradas y una fuerte identidad criolla.
Qué hacer en San Antonio de Areco
- Recorrer el casco histórico y sus pulperías tradicionales
- Caminar por la costanera del río Areco
- Visitar el Museo Ricardo Güiraldes
- Disfrutar de un almuerzo criollo con asado o pastas caseras
- Durante los fines de semana largos suele haber ferias de artesanos y propuestas culturales, lo que lo vuelve aún más atractivo.
- Gastronomía: una parrillada por persona en “El Fortín” en mayo cuesta $35.000 (no incluye bebida).
Cómo llegar a San Antonio de Areco desde la Ciudad de Buenos Aires
- En auto: tomar la Ruta Nacional 8 desde Buenos Aires. El viaje dura alrededor de 1 hora y media.
- En colectivo: desde la Terminal de Retiro salen micros directos con varias frecuencias diarias.
3. Chascomús: laguna, calma y atardeceres inolvidables
Chascomús es sinónimo de tranquilidad. Ubicada a unos 120 km de Buenos Aires, es perfecta para quienes desean desconectar del ruido urbano y disfrutar de la naturaleza.
Qué hacer en Chascomús
- Caminar, andar en bici o descansar junto a la Laguna de Chascomús
- Tomar mate en la costanera
- Visitar el Centro Cultural Vieja Estación
- Probar la repostería típica en confiterías históricas
- Es un destino ideal para un paseo relajado, sin prisas y con espíritu de pueblo.
- Gastronomía: una parrillada en “La Farola” para dos personas en mayo 2026 cuesta alrededor de $60.000.
Cómo llegar a Chascomús desde la Ciudad de Buenos Aires
- En auto: tomar la Autovía 2 en dirección a Mar del Plata. El viaje dura cerca de 1 hora y media.
- En tren: servicios desde Plaza Constitución.
- En micro: varias empresas conectan Buenos Aires con Chascomús diariamente.