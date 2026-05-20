Planear transformar la Terminal de Retiro en un hub intermodal de última generación. Foto: Wikimedia

La Ciudad de Buenos Aires se prepara para un cambio histórico en su infraestructura de movilidad. Recientemente, el Gobierno nacional declaró de interés público una ambiciosa iniciativa privada destinada a transformar la histórica terminal de Retiro.

A través del Decreto 273/2026, publicado en el Boletín Oficial, se dio luz verde a este proyecto que propone una inversión aproximada de 79 millones de dólares y una concesión que podría extenderse por 30 años. El objetivo principal es renovar integralmente el predio y reconvertirlo en un centro neurálgico de última generación que potencie el transporte a nivel nacional y metropolitano.

Hub intermodal: qué es y cuáles son sus beneficios para el transporte urbano

El concepto de hub intermodal se refiere a un ecosistema de movilidad avanzado que facilita la conexión fluida entre múltiples medios, como trenes, colectivos, subtes, micros de larga distancia y bicicletas. Este modelo va mucho más allá de una estación tradicional, ya que busca integrar tecnología de punta, un diseño arquitectónico eficiente y servicios pensados exclusivamente para mejorar la comodidad de la experiencia del usuario.

Entre sus principales beneficios para el transporte urbano destaca la optimización del tiempo y la conectividad. Los trasbordos se vuelven más ágiles gracias a una señalización clara, accesos mejorados y la disponibilidad de información en tiempo real sobre cada servicio.

El proyecto prevé la generación de entre 800 y 1.500 puestos de trabajo durante la obra, y más de 1.500 empleos directos e indirectos. Foto: Wikipedia.

Al centralizar y ordenar la movilidad, este tipo de centros ayuda a reducir la congestión vehicular, promueve traslados sustentables y ofrece zonas de descanso que transforman la espera en una experiencia amena, dejando atrás las demoras e incomodidades.

Qué planean hacer en la terminal de Retiro

La propuesta, impulsada bajo el Régimen de Iniciativa Privada por una Unión Transitoria de empresas (conformada por Inverlat Investments S.A., Service Trade S.A., Inversiones Peirod S.A. y BV Investments S.A.), busca una modernización absoluta mediante un sistema de concesión onerosa. La idea es pasar de un simple punto de logística de transporte a un polo multifuncional comercial y de servicios.

Las obras proyectan casi triplicar la superficie cubierta del recinto, pasando de los 30.000 m² actuales a más de 89.000 m². En esta enorme expansión se destinarán:

18.000 m² a locales comerciales y espacios gastronómicos,

29.000 m² para logística y encomiendas.

El rediseño estructural también contempla la construcción de:

un hotel de más de 8.500 m²,

un centro de convenciones de 1.900 m²,

80 dársenas para ómnibus,

390 cocheras,

una gran plaza seca de 11.000 m² pensada como punto de encuentro público.

El proyecto busca facilitar la conexión fluida entre múltiples medios, como trenes, colectivos, subtes, micros de larga distancia y bicicletas. Foto: Wikimedia

Todos los detalles de la obra: cómo será, funcionamiento, impacto, generación de empleo y financiamiento

La ejecución de este megaproyecto está planificada en diferentes etapas a lo largo de cinco años. Para no interrumpir el flujo de los 14,6 millones de pasajeros que utilizan las instalaciones por año, los trabajos se realizarán interviniendo un máximo del 30% de los andenes en simultáneo. Las tareas de mayor complejidad se harán en horarios nocturnos para garantizar la seguridad.

A nivel de prestaciones, el complejo se destacará por incorporar más de 13.000 m² destinados a exclusivas áreas VIP y modernos entornos de coworking. Con estas mejoras operativas, se proyecta que el flujo de usuarios podría escalar a 35 millones de personas para el año 2055.

El impacto económico será sumamente positivo: generará entre 800 y 1.500 empleos durante la fase de obra y más de 1.500 puestos directos e indirectos una vez en funcionamiento.

Su financiamiento, cien por ciento privado, se sostendrá de la explotación comercial de los locales, el hotel, estacionamientos y logística, sumado al canon mensual estimado en $100 millones que abonarán las empresas de transporte.

Las obras proyectan casi triplicar la superficie cubierta del recinto, pasando de los 30.000 m² actuales a más de 89.000 m². Foto: Wikimedia

Licitación y adjudicación definitiva: en qué estado se encuentra el proceso

En el plano administrativo, la cartera encargada de encaminar el proyecto completo es el Ministerio de Economía. Esta entidad tiene la responsabilidad de regularizar el predio, elaborar los pliegos técnicos y llevar adelante el llamado a licitación.

Durante este período de transición, la terminal seguirá operando bajo el esquema actual hasta que se realice la adjudicación definitiva y el nuevo operador tome posesión.

Con una proyección que estima ampliar el predio de tres niveles a hasta seis pisos, Retiro se encamina a reposicionarse como el nodo estratégico y logístico más importante del siglo XXI en Argentina.