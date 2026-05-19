La feria ideal para disfrutar del fin de semana largo del 25 de Mayo al aire libre:

Fiesta de las Provincias Argentinas. Foto: Instagram @granferiasaboresyartesanos

El fin de semana largo del 25 de Mayo tendrá una propuesta ideal para quienes buscan un plan distinto al aire libre, con gastronomía regional, música y actividades culturales. Durante tres jornadas, el público podrá recorrer una feria con sabores típicos de distintas provincias, puestos de artesanos y espectáculos en vivo en un ambiente pensado para disfrutar en familia o con amigos.

La cita será en el Hipódromo de San Isidro, que volverá a convertirse en sede de la Fiesta de las Provincias Argentinas, también conocida como Gran Feria Sabores y Artesanos. Con entrada libre y gratuita, el evento reunirá tradiciones, comidas típicas y propuestas culturales en un mismo espacio, en el marco de los festejos patrios.

Feria Sabores y Artesanos en San Isidro: gastronomía regional y cultura en un solo lugar

La propuesta contará con food trucks y stands gastronómicos que ofrecerán platos típicos de distintas provincias, como carnes a la parrilla, empanadas del norte argentino y otras especialidades regionales. La idea es recorrer sabores de todo el país en un mismo predio, en un ambiente relajado y al aire libre.

Feria Sabores y Artesanos en San Isidro. Foto: Instagram @granferiasaboresyartesanos

Además, habrá una feria de artesanos y productores locales, con productos regionales, objetos hechos a mano y distintas propuestas para recorrer durante toda la jornada. También se desarrollarán shows en vivo, danzas tradicionales y actividades culturales pensadas para todas las edades.

Desde la organización destacaron que el objetivo del encuentro es celebrar la diversidad cultural argentina a través de la gastronomía, el arte y las tradiciones populares.

Gran Premio 25 de Mayo: el clásico del turf que convoca a los mejores caballos

Como parte de las actividades especiales del fin de semana, el domingo desde el mediodía se correrá el tradicional Gran Premio 25 de Mayo, una de las competencias hípicas más importantes del país.

La carrera reunirá a destacados ejemplares del turf nacional en una jornada que cada año convoca tanto a fanáticos de las carreras como a visitantes que se acercan al hipódromo para disfrutar de las distintas propuestas del evento.

Cuándo y dónde se realiza la Feria Sabores y Artesanos en el Hipódromo de San Isidro

La Fiesta de las Provincias Argentinas se realizará los días 23, 24 y 25 de mayo en el Hipódromo de San Isidro, ubicado en Avenida Márquez al 800.

El predio abrirá de 11 a 21 horas y contará con entrada libre y gratuita, además de estacionamiento sin cargo dentro del lugar.

Feria Sabores y Artesanos en San Isidro. Foto: Instagram @granferiasaboresyartesanos

Todo lo que hay que saber para ir al evento

Entrada: libre y gratuita

Fechas: 23, 24 y 25 de mayo

Horario: de 11 a 21 horas

Lugar: Hipódromo de San Isidro

Dirección: Avenida Márquez 800

Estacionamiento: gratuito dentro del predio

Con propuestas gastronómicas, espectáculos y actividades para toda la familia, el evento aparece como una de las opciones más atractivas para disfrutar del fin de semana largo patrio al aire libre.