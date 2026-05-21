El 25 de mayo tendrá su gran fiesta patria:

Más de 100 equipos de distintas provincias participarán del Concurso Nacional de Asado con Cuero y Locro Criollo en Sumampa. Foto: Facebook / Dirección de Turismo y Cultura Sumampa.

La localidad de Sumampa, en el sur de la provincia de Santiago del Estero, volverá a convertirse en el epicentro de una de las celebraciones gastronómicas más importantes del país. El próximo 25 de mayo se desarrollará la XI edición del Concurso Nacional de Asado con Cuero y Locro Criollo, un evento que reunirá a más de 100 equipos de cocineros de distintas provincias argentinas y que espera convocar a miles de visitantes con entrada libre y gratuita.

La fiesta tendrá lugar en el Camping Municipal de Sumampa, un predio de cuatro hectáreas especialmente acondicionado para recibir al público durante toda la jornada patria. Allí, los participantes competirán en la preparación de dos platos emblemáticos de la cocina tradicional argentina: el locro criollo y el asado con cuero.

Durante la jornada patria cocinarán más de 8.000 litros de locro y 8.000 kilos de asado para los visitantes. Foto: Facebook / Dirección de Turismo y Cultura Sumampa.

Una fiesta gastronómica con cifras récord

La edición 2026 del concurso promete superar todas las expectativas. Según anticipó la organización, durante el evento se cocinarán más de 8.000 litros de locro y alrededor de 8.000 kilos de asado, cifras que reflejan la magnitud que alcanzó esta celebración popular con el paso de los años.

Además del atractivo culinario, las autoridades locales esperan un importante movimiento turístico y económico para la región. La ocupación hotelera, el comercio y los servicios gastronómicos suelen registrar un fuerte crecimiento durante el fin de semana patrio gracias a la llegada de turistas provenientes de distintos puntos del país.

El evento gastronómico se realizará con entrada libre y gratuita en el Camping Municipal de Sumampa. Foto: Facebook / Dirección de Turismo y Cultura Sumampa.

El cupo de equipos competidores ya se encuentra completo, una muestra del interés que despierta el certamen entre cocineros aficionados y especialistas en gastronomía criolla.

Música, danzas y actividades para toda la familia

El concurso no solo girará en torno a la comida típica argentina. A lo largo del día habrá espectáculos musicales en vivo, presentaciones de danza folklórica, feria de artesanos y múltiples propuestas recreativas destinadas a toda la familia.

La celebración incluirá música en vivo, danzas folklóricas, feria de artesanos y actividades recreativas para toda la familia. Foto: Facebook / Dirección de Turismo y Cultura Sumampa.

Entre las actividades más esperadas aparece la tradicional carrera de burros, una competencia popular que cada año reúne a cientos de espectadores y que se transformó en uno de los clásicos del evento.

El Camping Municipal cuenta además con infraestructura renovada, incluyendo quinchos, hornos de barro, asadores y sectores recreativos para niños, con el objetivo de brindar mayor comodidad a quienes asistan a la celebración.

El concurso gastronómico se convirtió en una de las fiestas populares más convocantes del sur santiagueño. Foto: Facebook / Dirección de Turismo y Cultura Sumampa.

¿Cómo será el cronograma del 25 de mayo en Sumampa?

La programación oficial comenzará a las 8 de la mañana con el izamiento de la bandera nacional. Una hora más tarde se realizará el acto central y el desfile cívico-militar con participación de instituciones y autoridades locales.

Desde las 10 quedará oficialmente inaugurada la competencia gastronómica, mientras que a partir de las 11 comenzarán los shows artísticos sobre el escenario principal.

El jurado evaluará las preparaciones de locro criollo y asado con cuero durante el mediodía del 25 de mayo. Foto: Facebook / Dirección de Turismo y Cultura Sumampa.

El jurado evaluará primero las ollas de locro criollo al mediodía y luego, desde las 13, será el turno del asado con cuero. Finalmente, la ceremonia de premiación de los equipos ganadores está prevista para las 19.30.

Tras la entrega de premios, los recitales y espectáculos continuarán hasta la madrugada, poniendo cierre a una nueva edición de una de las fiestas patrias gastronómicas más convocantes de la Argentina.

Las autoridades locales esperan una fuerte llegada de turistas y un importante movimiento económico para la región durante el fin de semana patrio. Foto: Facebook / Dirección de Turismo y Cultura Sumampa.

Cómo llegar a Sumampa, en Santiago del Estero

Para llegar a Sumampa desde CABA tenés varias opciones, dependiendo de si querés viajar en auto, micro o avión.

En auto

Es la alternativa más directa y cómoda si querés ir al concurso gastronómico y moverte con libertad.

Ruta recomendada

Salir de CABA por la Autopista Panamericana/Ruta Nacional 9.

Seguir por la RN 9 atravesando las provincias de Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba.

Ya en Santiago del Estero continuarhacia el sur provincial hasta llegar a Sumampa.

Distancia y tiempo estimado

Aproximadamente entre 950 y 1.000 kilómetros.

El viaje demanda alrededor de 11 a 13 horas, según el tránsito y las paradas.

La premiación de los equipos ganadores se realizará por la noche y los shows continuarán hasta la madrugada. Foto: Facebook / Dirección de Turismo y Cultura Sumampa.

En micro

Podés tomar un micro de larga distancia desde la Terminal de Retiro hacia:

Santiago del Estero capital

Villa Ojo de Agua (más cercano a Sumampa)

Empresas como Chevallier o Vía Bariloche suelen tener servicios hacia esa zona. Desde Villa Ojo de Agua o Santiago del Estero podés completar el trayecto en colectivo local, remis o taxi.

Tiempo estimado

Entre 13 y 16 horas, dependiendo del servicio.

La fiesta gastronómica se realizará el 25 de mayo con entrada libre y gratuita para todo el público. Foto: Facebook / Dirección de Turismo y Cultura Sumampa.

En avión

La forma más rápida es volar desde Aeroparque o Ezeiza hacia Santiago del Estero capital. El aeropuerto principal es el Aeropuerto Madre de Ciudades.

Desde allí:

Debés viajar unos 230 kilómetros hasta Sumampa.

El tramo en auto o micro demora alrededor de 3 horas y media.

Recomendación para el evento

Como el Concurso Nacional de Asado con Cuero y Locro Criollo suele convocar muchísima gente por el 25 de Mayo, conviene: