Paisajes rurales, tradición y naturaleza definen a General Lavalle, una joya tranquila de la Costa Atlántica ideal para el turismo gastronómico y escapadas en familia. Foto: Municipio General Lavalle

La primera edición de la Feria de Pavón 2026 ya tiene fecha confirmada y se perfila como una nueva propuesta de turismo gastronómico en la Costa Atlántica. El evento se realizará este domingo 24 de mayo en General Lavalle, con entrada libre y gratuita, y combinará productos regionales, música en vivo y actividades recreativas para toda la familia.

Organizada por la Municipalidad local a través de la Dirección de Turismo, la iniciativa busca consolidarse como un evento regional con continuidad mensual. El objetivo es generar un espacio de encuentro que reúna a emprendedores, productores y vecinos en una jornada al aire libre.

La gastronomía casera será uno de los grandes atractivos de la jornada. Los visitantes podrán probar sabores típicos de la zona, en una propuesta pensada tanto para quienes buscan opciones tradicionales como para quienes quieren descubrir nuevos productos locales.

Qué es la Feria de Pavón y por qué es el evento ideal para ir con toda la familia

Además de la oferta gastronómica y comercial, el evento incluirá actividades recreativas orientadas a chicos y familias. Habrá juegos y espacios especialmente diseñados para que los más chicos puedan participar mientras los adultos recorren los puestos.

Paisajes rurales, tradición y naturaleza definen a General Lavalle, una joya tranquila de la Costa Atlántica ideal para el turismo gastronómico y escapadas en familia. Foto: Municipio General Lavalle

La jornada también contará con una agenda artística que sumará espectáculos en vivo. Entre ellos, se presentará un grupo folclórico local junto al profesor Díaz, una clase abierta de bachata coordinada por el profesor Paz y un show musical a cargo de Néstor Curino, con repertorio tradicional.

Dónde se realiza la Feria de Pavón y cómo llegar desde San Clemente del Tuyú

Ubicado en una zona estratégica de General Lavalle, el predio elegido permite un acceso sencillo desde distintos puntos de la Costa Atlántica. Desde San Clemente del Tuyú, el trayecto es corto y directo, lo que convierte a la feria en una alternativa atractiva para una salida de fin de semana.

El evento también sumará propuestas vinculadas a la naturaleza. La Dirección de Turismo organizará recorridos de avistaje para quienes quieran aprovechar la visita y conocer el entorno natural del lugar.

Feria de Pavón: fecha, horarios y todo lo que tenés que saber antes de ir al evento

La jornada fue reprogramada por cuestiones climáticas y finalmente se realizará el domingo 24 de mayo. El horario será de 10 a 17:30, con acceso gratuito durante todo el día.

Con su primera edición, la Feria de Pavón busca posicionarse como un punto de referencia dentro del calendario de eventos de la región. La intención es sostener el encuentro mes a mes, ampliar la participación de productores y fortalecer el desarrollo local a través del turismo.