La Paz, Colonia, en Uruguay. Foto: Facebook / Colonia Encuentro Mágico.

Cada vez más turistas argentinos buscan escapadas cortas que combinen naturaleza, cultura y gastronomía. En ese mapa de destinos aparece La Paz, una pequeña localidad uruguaya del departamento de Colonia que, a solo tres horas de la Ciudad de Buenos Aires, ofrece una oportunidad única para los amantes de viajar.

Conocida también como Colonia Piamontesa por la fuerte influencia de inmigrantes italianos, La Paz se consolidó como destino turístico gracias a su ubicación estratégica entre Colonia del Sacramento y Montevideo. Su entorno combina playas doradas, paisajes rurales y producción artesanal de alimentos, especialmente dulces y mermeladas caseras.

Qué ver y hacer en La Paz

El pueblo ofrece distintas actividades para disfrutar del contacto con la naturaleza. Una de las experiencias más recomendadas son los paseos en canoa y las travesías nocturnas sobre el río Rosario, que permiten descubrir la belleza del paisaje bajo la luz de la luna, en un ambiente que mezcla aventura y serenidad.

Por qué visitar La Paz y a dónde ir

Puente Negro: Una antigua y emblemática estructura ferroviaria, hoy convertida en uno de los principales atractivos históricos de la zona.

Plaza de los Fundadores: Allí se encuentra el Monumento al Colono (obra del escultor José Belloni) y la primera iglesia valdense de América Latina.

Edificios Patrimoniales: Conserva varios Monumentos Históricos Nacionales, incluyendo la Iglesia Católica y la Casona Pérez Butler.

Turismo de descanso: Ideal para caminatas, ciclismo y disfrutar de su gastronomía tradicional en un ambiente de absoluta paz.

Además, La Paz festeja cada 17 de octubre su aniversario con un ritual que ilumina las calles con antorchas y que incluye espectáculos musicales y propuestas gastronómicas. Esta festividad se transformó en uno de los atractivos culturales más llamativos de la región.

La Paz, Colonia, en Uruguay. Foto: Instagram / coloniaeste.

En 2024, Uruguay la postuló a la iniciativa Best Tourism Villages de ONU Turismo, que distingue a las localidades rurales más destacadas del mundo por su autenticidad y sostenibilidad.

La Paz, Colonia, en Uruguay. Foto: Pinterest.

A nivel patrimonial, La Paz alberga cuatro monumentos declarados de Interés Nacional: el Puente Negro, la Iglesia Valdense, la Iglesia Católica y la Casa Pérez Butler, testimonios de la historia cultural y religiosa de la zona.

Cómo llegar a La Paz, en Colonia (Uruguay)

Llegar desde Buenos Aires es sencillo. La opción más práctica es cruzar en ferry hasta Colonia del Sacramento y, desde allí, tomar la Ruta 1 hasta el Camino de Los Sauces, que conduce directamente al pueblo. El trayecto total, incluyendo la navegación, es de poco más de tres horas.

La Paz se presenta como una escapada ideal para quienes buscan desconectarse de la rutina sin alejarse demasiado, combinando tradiciones únicas, patrimonio cultural y contacto pleno con la naturaleza.