Laguna de Gómez, Junin. Foto: junin.tur.ar

Con la llegada del invierno y las bajas temperaturas, las escapadas de fin de semana siguen siendo una gran alternativa para desconectar de la rutina y disfrutar de la naturaleza, ya sea en familia o con amigos.

En la provincia de Buenos Aires, más precisamente en Junín, la Laguna de Gómez se consolida como uno de los destinos ideales para descansar, disfrutar de la gastronomía local y realizar actividades al aire libre en plena temporada.

Laguna de Gómez, Junin. Foto: junin.tur.ar

Qué es y dónde queda la Laguna de Gómez, el destino bonaerense ideal para visitar con la familia

La Laguna de Gómez, ubicada a solo 10 kilómetros de la ciudad de Junín, combina paisajes tranquilos, contacto directo con la naturaleza y múltiples propuestas recreativas para todas las edades.

Incluso durante el invierno, el lugar mantiene su atractivo gracias a sus amplios espacios verdes, la pesca deportiva y las caminatas al aire libre.

Laguna de Gómez, Junin. Foto: junin.tur.ar

Cómo llegar a la Laguna de Gómez

El Parque Natural Laguna de Gómez está ubicado en la ciudad de Junín, al noroeste de la provincia de Buenos Aires, y es uno de los destinos más elegidos para escapadas de fin de semana.

En auto:

Salir por Acceso Oeste.

Tomar la Ruta Nacional 7 en dirección a Junín.

Al llegar a la ciudad, seguir las indicaciones hacia el Parque Natural Laguna de Gómez.

El camino está completamente asfaltado y en muy buen estado.

Desde la Ciudad de Buenos Aires hay aproximadamente 260 kilómetros. El trayecto suele demorar entre 3 y 3 horas y media.

En micro:

Desde la terminal de Retiro salen servicios diarios hacia Junín. El viaje dura alrededor de 4 horas.

Una vez en Junín, se puede llegar a la laguna en taxi, remís o transporte local, ya que está a unos 12 kilómetros del centro.

Playas preciosas y áreas verdes: qué actividades se pueden realizar en el Parque Natural Laguna de Gómez

Aunque las actividades acuáticas disminuyen durante los días más fríos, la laguna sigue ofreciendo opciones para disfrutar del entorno natural. Las caminatas junto al agua, los paseos en bicicleta y los recorridos fotográficos son algunas de las propuestas más elegidas por los visitantes.

Además, quienes buscan una experiencia más relajada pueden disfrutar de los atardeceres frente a la laguna o recorrer los distintos sectores del parque natural.

Laguna de Gómez, Junin. Foto: junin.tur.ar

Pesca deportiva y avistaje de aves

La Laguna de Gómez es reconocida como uno de los puntos más importantes para la pesca deportiva de pejerrey en la región. Durante el invierno, muchos aficionados aprovechan la temporada para practicar pesca desde la costa o en embarcaciones.

Por otra parte, el avistaje de aves continúa siendo una de las actividades destacadas gracias a la biodiversidad del lugar, donde pueden observarse garzas, patos silvestres y distintas especies típicas de la zona.

Laguna de Gómez, Junin. Foto: junin.tur.ar

Escapada familiar cerca de CABA: servicios y atractivos que ofrece Gómez más allá de la laguna

Los alrededores de la laguna cuentan con un amplio servicio de gastronomía: hay parrillas y restaurantes donde se pueden degustar platos tradicionales, entre ellos pejerrey fresco, pastas caseras y carnes asadas, ideales para acompañar las jornadas frías.

Además, los espacios de camping y picnic siguen siendo una opción para quienes buscan pasar el día rodeados de naturaleza en uno de los rincones más visitados del noroeste bonaerense.