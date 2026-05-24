Plaza de Mayo Foto: Turismo Buenos Aires

Hay fechas que se sienten en la piel. El 25 de Mayo es una de esas: escarapela prendida, olor a chocolate caliente, y la ciudad que, por unas horas, parece hablar en voz alta de su propia historia. Si querés vivirlo como corresponde, sin subte, sin apuro y con paradas estratégicas para comer, acá tenés un recorrido a pie por el casco histórico porteño que combina lugares imperdibles, datos que valen oro y precios para armar tu plan.

Dato clave: el lunes 25/5/2026, el Museo del Cabildo abre con horario especial de 10:30 a 19 y actividades patrias durante el día.

1) Plaza de Mayo: donde late la historia

Empezá temprano en Plaza de Mayo, el kilómetro emocional de la Argentina: alrededor conviven símbolos de poder, fe y memoria colectiva. Es el punto perfecto para arrancar caminando y entender por qué el 25 no es una fecha “más”, sino una escena fundacional que todavía se discute y se celebra.

2) Museo Nacional del Cabildo (Bolívar 65): el balcón más fotografiado del país

El Cabildo es parada obligada: fue escenario central de los acontecimientos de Mayo de 1810 y hoy funciona como museo.

El Cabildo. Foto: turismo.buenosaires.gob.ar

Horarios habituales: miércoles a domingo 10:30 a 17:30 (último ingreso), entrada libre y gratuita .

Visitas guiadas gratis: en varios horarios (especialmente fines de semana y feriados). Tip 25 de Mayo: además del horario extendido, suele haber propuestas culturales (charlas, pericón, etc.).

Mini dato histórico: mirar el Cabildo hoy también es mirar las transformaciones urbanas del centro: la ciudad se fue “modernizando” y el edificio quedó como testigo, recortado por obras posteriores.

3) Catedral Metropolitana: fachada de templo griego y mausoleo del Libertador

A pasos del Cabildo, la Catedral Metropolitana sorprende por su contraste: por fuera parece un templo clásico, y por dentro guarda tesoros religiosos y el mausoleo de San Martín.

Buscan colocar un memorial en la catedral metropolitana del papa Francisco. Foto: turismo.buenosaires.gob.ar

La construcción definitiva comenzó en 1752 y se completó en 1852 (con decoración final en 1911).

La fachada neoclásica con 12 columnas simboliza a los apóstoles.

4) Museo del Bicentenario (detrás de Casa Rosada): historia “bajo tierra”

Bajá el ritmo y metete en un museo que muchos pasan por alto: el Museo del Bicentenario, con recorrido que mezcla historia, arqueología y patrimonio.

El Museo del Bicentenario un lugar de gran convocatoria. Foto: Télam

Entrada libre y gratuita y horario de miércoles a domingo 11 a 18 (último ingreso 17:30).

En el recorrido aparecen restos preservados como muros de la Aduana Taylor y vestigios históricos integrados a la museografía.

5) Manzana de las Luces (Perú 222): túneles, política y educación

Seguí hacia la Manzana de las Luces, donde Buenos Aires se vuelve un rompecabezas colonial.

Manzana de las Luces. Foto: turismo.buenosaires.gob.ar

Abierto de miércoles a domingos 12 a 19 .

Visita guiada histórica gratuita (miércoles a viernes hábiles 15:15, cupo limitado).

Túneles: sábados y domingos 15 a 18, con turno y grupos reducidos.

6) Avenida de Mayo: la pasarela cívica del 25 (y un viaje a 1894)

Ahora sí: caminá por Avenida de Mayo, que une la Plaza de Mayo con el Congreso y es puro “Buenos Aires de postal”. Su traza se inició en 1884 y se inauguró una década después, inspirada en los bulevares de París. Además, el texto oficial recuerda que la avenida se vinculó al primer tren subterráneo sudamericano (1913), y que fue declarada Lugar Histórico Nacional en 1997.

7) Parada dulce (o merienda histórica): Café Tortoni (Av. de Mayo 825)

Si hay un clásico patrio porteño, es sentarse en el Café Tortoni, fundado en 1858. Precios (referencia publicada):

Chocolate caliente con 3 churros : $11.500 (mayo 2025).

Café con leche + 2 medialunas: $9.000 (mayo 2025).

Café Tortoni Foto: @buenosaires.ar

Y si querés “chequear carta” o elegir antes, hay menú PDF oficial.

Nota de servicio: en fechas patrias y fines de semana suele haber fila; andá con paciencia (y con la idea de que la experiencia es parte del plan).

8) 36 Billares (Av. de Mayo): el bar notable que respira literatura y billar

A mitad de camino aparece 36 Billares, inaugurado en 1894 y con mesas centenarias: un templo del billar porteño y un refugio con historia. Ideal para cortar la caminata con un café, mirar el subsuelo y sentir cómo sonaba el centro cuando la avenida era “nueva”.

9) Palacio Barolo: Dante, cúpula y mirador (si querés la foto del día)

El Palacio Barolo es un capítulo aparte: tours guiados con ascenso (ojo: hay tramos por escaleras).

El tour recorre “Infierno, Purgatorio y Paraíso”, inspirado en La Divina Comedia .

Precio estudiantes/jubilados residentes: $7.100 (según página de tours). (Para otros valores y horarios, conviene mirar el sitio del tour, porque cambia por modalidad y fecha.)

10) Congreso de la Nación: cierre épico de la caminata

Llegar al Congreso caminando por Avenida de Mayo tiene algo ceremonial: es la recta cívica que conecta símbolos del poder ejecutivo y legislativo, y en feriados patrios se vive con otra energía.

Dónde comer “patrio” en el camino (locro, menú y opciones)

Opción A (Merendar clásico): Café Tortoni

Chocolate con churros $11.500 (ref. publicada)

Opción B (Locro “plan feriado”): Café San Juan (Monserrat/San Telmo)

Menú patrio completo: $50.000 (transferencia) / $55.000 (Mercado Pago) .

Porción de locro para llevar: $27.000 .

Direcciones: Chile 474 (Monserrat) y Av. San Juan 450 (San Telmo).

Opción C (Locro en San Telmo): El Hornero (Mercado de San Telmo)

Porción (500 g) $20.000.

Mercado de San Telmo. Foto: turismo.buenosaires

Opción D (San Telmo Market — parrilla adentro del mercado): Hierro Parrilla

Ubicación declarada: Bolívar 970, San Telmo Market. (Acá el hit es la parrilla; si tu 25 de Mayo pide carne, es una gran alternativa.)

Bonus para fans de museo: Museo Histórico Nacional (Defensa 1600)

Si te da el cuerpo para extender el paseo hacia San Telmo/Parque Lezama, sumá el Museo Histórico Nacional. Figura con horarios miércoles a domingo 11 a 18 y dirección Defensa 1600.

Consejos rápidos para hacerlo cómodo y “a prueba de feriado”

Calzado: cómodo (especialmente si sumás Barolo).

Reservas/turnos: Manzana de las Luces (túneles) requiere turno y DNI físico el día de la visita.

Precios: tomalos como referencias; pueden variar por inflación/promos y cambios de carta (por eso cito fuentes y fechas).

Qué hacer gratis el 25 de Mayo

¿Qué se puede hacer gratis el 25 de Mayo en CABA? Cabildo (entrada gratuita), Manzana de las Luces (entrada y visitas guiadas gratuitas) y Museo del Bicentenario (gratuito).

¿Cuál es la caminata histórica más clásica? Plaza de Mayo → Avenida de Mayo → Congreso, con paradas en cafés notables y edificios emblemáticos.