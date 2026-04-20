La isla remota de Asia con un ecosistema único:

La isla de Socotra, en Yemen. Foto: El Rincón de Sele.

Si bien son pocos, algunos rincones del planeta todavía dan lugar a la sorpresa. Es por ello que se debe que estar muy atentos para saber encontrarlos. Una vez que se los halla, el disfrute pasa a ser total.

La isla de Socotra, en Yemen. Foto: El Rincón de Sele.

Son pequeños paraísos o destinos enclavados en diferentes partes del planeta que guardan ese factor sorpresa y de tranquilidad que los transforma en lugares diferentes a lo que visitan los turistas más comunes.

La isla de Socotra, en Yemen. Foto: El Rincón de Sele.

Una isla remota en una región poco explorada para el turismo

Uno de estos destinos que no está tan explorado es la isla de Socotra, en el golfo de Adén, que parecería desafiar las reglas de la naturaleza por desarrollar una biodiversidad única que la convierte en un espacio exclusivo y también en un modelo de turismo sostenible.

La isla de Socotra, en Yemen. Foto: El Rincón de Sele.

Ya llegar a la isla de Socotra no es sencillo y tampoco parte del itinerario convencional, debido a que los vuelos son escasos y las rutas limitadas, además de tener el acceso estrictamente controlado.

La isla de Socotra, en Yemen. Foto: El Rincón de Sele.

Pero, justamente, esta dificultad para arribar es algo que ha permitido preservar el ecosistema intacto de la isla.

Este lugar es conocido por su sorprendente flora, donde más de un tercio de las especies vegetales son endémicas. El emblema indiscutido es el árbol de sangre de dragón, cuya forma de paraguas y savia rojiza lo convierten en una imagen casi irreal.

La isla de Socotra, en Yemen. Foto: El Rincón de Sele.

A su alrededor crecen otras especies fascinantes, como la rosa del desierto de Socotra o los árboles de incienso, formando paisajes que parecen diseñados por la imaginación más que por la evolución.

Pero Socotra también cuenta con una fauna particular, donde aves, insectos y reptiles están allí y en ninguna otra parte del planeta. Este equilibrio ecológico convierte a la isla en un auténtico laboratorio natural, y también en un paraíso para los científicos que investigan los diferentes procesos de adaptación y evolución de la biodiversidad.

La isla de Socotra, en Yemen. Foto: El Rincón de Sele.

Hay que destacar que la particularidad de todo este entorno llevó a catalogarlo como Patrimonio de la Humanidad, por lo que está protegido por estrictas políticas de conservación.

La isla de Socotra, en Yemen. Foto: El Rincón de Sele.

Y el turismo, por ende, lejos de poder ser masivo, tiene que adaptarse a los principios sostenibles del lugar, por lo que la entrada de visitantes está organizada por agencias especializadas que limitan la llegada de viajantes a ella.

La isla de Socotra, en Yemen. Foto: El Rincón de Sele.

Y de más está decir que el resultado de una visita a la isla de Socotra pasa a ser una experiencia única y singular. Y, por supuesto, la isla ofrece una conexión directa con la naturaleza, por lo que quienes desean visitarla pueden experimentar sensaciones diferentes a cualquier otro lugar.