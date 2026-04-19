Costa de los Esqueletos, África. Foto: Instagram @hanaleytravel

Hay lugares en el mundo donde la naturaleza parece mostrar su cara más extrema. Uno de ellos es una franja costera tan desolada como fascinante, donde el desierto se encuentra con el océano en un paisaje cubierto de niebla, restos de naufragios y esqueletos de ballenas. Este sitio remoto, de belleza salvaje e inquietante, es considerado uno de los lugares más inhóspitos del planeta.

Costa de los Esqueletos: el misterioso cementerio de barcos de África

La Costa de los Esqueletos se extiende a lo largo del norte de la costa atlántica de Namibia, en el límite donde el océano choca con las arenas del Desierto del Namib, uno de los desiertos más antiguos del mundo.

Costa de los Esqueletos, África. Foto: Instagram @hanaleytravel

Su nombre proviene de los numerosos restos que se encuentran en la costa: antiguas embarcaciones encalladas, huesos de ballenas y otros animales marinos que quedaron atrapados en este territorio hostil. Durante siglos, los marineros temieron estas aguas debido a las fuertes corrientes, la niebla espesa y los bancos de arena que provocaron incontables naufragios.

De hecho, muchos exploradores europeos la bautizaron como “la tierra que Dios hizo con ira”, una descripción que refleja el carácter duro y solitario de este paisaje.

Costa de los Esqueletos, África. Foto: Instagram @hanaleytravel

Un paisaje donde el desierto se encuentra con el océano

Lo que hace única a esta costa es la combinación de dos ambientes extremos: el océano Atlántico y el árido desierto. Las corrientes frías del mar generan densas nieblas que avanzan sobre las dunas, creando una atmósfera casi surrealista.

A lo largo de la costa todavía pueden verse barcos oxidados encallados en la arena, algunos de ellos convertidos en símbolos del lugar. Entre los más conocidos se encuentra el barco Eduard Bohlen, que quedó varado a principios del siglo XX y hoy permanece atrapado en medio del desierto.

Costa de los Esqueletos, África. Foto: Instagram @pangeaes

Además de los restos de naufragios, también es común encontrar huesos de ballenas y focas, que dieron origen al nombre de este territorio.

Un lugar extremo, pero lleno de vida salvaje

A pesar de su aspecto inhóspito, la región forma parte del Parque Nacional de la Costa de los Esqueletos, un área protegida que alberga una sorprendente biodiversidad.

En este ambiente extremo habitan especies adaptadas al desierto, como elefantes del desierto, leones, hienas, chacales y grandes colonias de focas que se concentran en la costa.

Costa de los Esqueletos, África. Foto: Instagram @gotzonraw

Por su aislamiento y sus paisajes dramáticos, la Costa de los Esqueletos se convirtió en uno de los destinos más impresionantes —y misteriosos— de África, un lugar donde la naturaleza, la historia marítima y el silencio del desierto se combinan para crear uno de los escenarios más impactantes del planeta.