Es argentino, fue a las Islas Malvinas y no pudo creer lo que vio:

Gabriel Franco es argentino y quedó impresionado con lo que descubrió en las Islas Malvinas. Foto: Instagram (@gabitofranco)

Para la mayoría de los argentinos, las Islas Malvinas son historia, identidad nacional y emoción. Marcadas por el reclamo de soberanía y la memoria de la guerra de 1982, forman parte de una causa que atraviesa generaciones. Pero más allá de todo lo que se sabe, también son un paraíso tan cercano como desconocido, con paisajes que pocas veces se muestran. Eso fue lo que más sorprendió a un argentino que viajó hasta el archipiélago y no pudo creer lo que vio: “Nunca imaginé que eran así”.

Cómo es Isla Borbón, uno de los paisajes más impactantes de las Islas Malvinas

El testimonio es de Gabriel Franco (@gabitofranco), traveller y creador de contenido de TripinArgentina, quien documentó su experiencia en las islas y compartió su paso por uno de los rincones más impactantes del territorio: Isla Borbón, también conocida como Pebble. Se trata de una de las más de 700 islas que conforman el archipiélago y, para muchos viajeros, un destino tan fascinante como difícil de describir.

Viaje a las Islas Malvinas. Video Instagram @gabitofranco @tripinargentina

“Sinceramente, nunca imaginé que las Islas Malvinas eran así. Arenas blancas, mar turquesa e infinita vida salvaje. También el viento constante, la lluvia, el frío y las condiciones cambiantes de estas latitudes. Y ese sentimiento inexplicable de soledad y lejanía”, relató Franco en sus redes sociales. Sus palabras resumen una postal poco difundida: playas de aspecto caribeño, pero atravesadas por un clima hostil y una geografía tan bella como desafiante.

Naturaleza, pingüinos y un ecosistema único en el Atlántico Sur

Isla Borbón es considerada un verdadero santuario de biodiversidad. Allí conviven distintas especies de pingüinos, aves marinas y una flora que se mantiene prácticamente intacta. De hecho, es uno de los pocos lugares donde se pueden observar hasta cinco especies de pingüinos a escasa distancia, lo que la convierte en un punto de interés para turistas de todo el mundo, especialmente amantes de la naturaleza y la fotografía.

Gypsy Cove, Islas Malvinas. Foto: Instagram @gettingstamped

Sin embargo, la experiencia no se agota en lo paisajístico. En medio de esa belleza casi virgen, aparecen marcas que remiten a uno de los capítulos más dolorosos de la historia argentina. “Caminar esta isla es una experiencia difícil de explicar para cualquier argentino”, expresó Franco. Y es que, entre los pastizales y las extensiones abiertas, todavía se conservan huellas del conflicto bélico de 1982.

Las huellas de la Guerra de Malvinas que aún permanecen en las islas

Durante la guerra, en Isla Borbón funcionó una pista de aterrizaje utilizada por las fuerzas argentinas. Hoy, ese pasado sigue presente en forma de vestigios, estructuras y restos que sobreviven al paso del tiempo. Incluso, es posible encontrar partes de dos aviones Dagger que fueron derribados en combate, lo que genera un fuerte contraste entre la tranquilidad del entorno natural y la carga histórica del lugar.

Saunders Island, Islas Malvinas. Foto: Instagram @amilkawayoflife

Lejos de ser un destino más, las Islas Malvinas condensan una experiencia única que combina naturaleza, memoria e identidad. Para quienes logran visitarlas, el viaje no solo implica descubrir paisajes inesperados, sino también enfrentarse a una historia que sigue latiendo en cada rincón. Tal como lo resumió Gabriel Franco, se trata de un lugar que sorprende, conmueve y deja una marca difícil de borrar.